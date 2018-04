Bulletin: Province Expands Disaster Recovery Assistance for Ontarians in Brantford

Updated: Province Expands Disaster Recovery Assistance for Ontarians in Brantford

April 12, 2018

Ontario has expanded

the activation area for the

Disaster Recovery Assistance for Ontarians program in the

City of Brantford

(see map).

Minister of Municipal Affairs Bill Mauro activated the program in Brantford on February 27, 2018 following flooding along the Grand River. Expanding the original activation

area will allow more residents who were affected by the flood to submit claims for assistance.



Additional areas on the west bank of the Grand River and south of Baldwin Avenue are now eligible for assistance.



Due to the expansion of the activation area, the deadline to submit claims for applicants from Brantford is extended to

August 10, 2018.

Deep thaw and heavy rains between February 19 and 21, 2018 led to

flooding that damaged homes along the Grand River. Parts of Brantford were evacuated due to an ice jam that was released, sending water surging into the city.

Individuals, small businesses and not-for-profit organizations that have experienced property damage or loss as a result of this disaster may be eligible to receive help with

emergency and recovery expenses. The program provides reimbursement of expenses incurred but may also offer interim payments to those who need upfront help.



The program applies to a primary residence and its basic contents, or to main small business premises, a farm or not-for-profit organization. Damage from sewer backup is not

eligible under the program except under special provisions for low-income households.



More information and detailed program guidelines are available at

ontario.ca/DisasterAssistance or

call toll-free 1-844-780-8925.

Event date: February 19 – 21, 2018

Map:

http://www.mah.gov.on.ca/ AssetFactory.aspx?did=19796

Mise à jour : La province élargit le Programme d’aide aux

sinistrés pour la reprise après une catastrophe à Brantford

Le 12 avril 2018

L’Ontario a élargi la zone d’activation du Programme d’aide aux sinistrés pour la reprise après une catastrophe dans la cité de Brantford

(voir la carte).

Bill Mauro, ministre des Affaires municipales, a activé le programme à

Brantford le 27 février 2018 après une inondation le long de la rivière Grand. L’élargissement de la zone d’activation initiale permettra à davantage de résidents touchés par l’inondation de présenter une

demande d’aide.

Des zones additionnelles de la rive ouest de la rivière Grand et au sud de l’avenue Baldwin sont maintenant admissibles à une aide.

En raison de l’élargissement de la zone d’activation, la date limite de présentation des demandes pour les demandeurs de Brantford est

repoussée au 10 août 2018.

La fonte rapide et les fortes pluies survenues du 19 au 21 février 2018 ont causé une inondation qui a endommagé des maisons situées le

long de la rivière Grand. Des secteurs de Brantford ont fait l’objet d’une évacuation en raison de la rupture d’un embâcle qui a fait déferler l’eau dans la ville.

Les personnes, les petites entreprises et les organismes sans but lucratif qui ont subi des pertes ou des dommages matériels par suite

de cette catastrophe peuvent être admissibles à une aide pour les dépenses d’urgence et de reprise. Le programme prévoit le remboursement des dépenses engagées, mais peut aussi offrir des paiements provisoires aux personnes et entités ayant besoin d’une aide

immédiate.

Le programme s’applique à une résidence principale et à son contenu de base, ou aux locaux principaux d’une petite entreprise, d’une exploitation

agricole ou d’un organisme sans but lucratif. Les dommages causés par un refoulement d’égout ne sont pas admissibles dans le cadre du programme, sauf en vertu de dispositions spéciales visant les ménages à faible revenu.

Pour obtenir plus de renseignements et les lignes directrices détaillées du programme, visitez

ontario.ca/aideauxsinistres

ou composez sans frais le 1 844 780-8925.

Date de l’événement :

Du 19 au 21 février 2018