So Old It’s New set list for Monday, April 30, 2018

1. Monster Magnet, Rocket Freak

2. T. Rex, Buick Mackane

3. Frank Zappa, San Ber’dino

4. Paul McCartney, Smile Away

5. Judas Priest, Burn In Hell

6. Faces, You’re So Rude

7. Love, Always See Your Face

8. The Rolling Stones, Flight 505

9. Thunderclap Newman, Accidents

10. Robert Plant, Turn It Up

11. Peter Gabriel, Moribund The Burgermeister

12. Genesis, Cul-de-Sac

13. Ian Dury, If I Was With A Woman

14. Elvis Costello, Riot Act

15. Nick Lowe, Big Kick, Plain Scrap!

16. Tom Petty And The Heartbreakers, When The Time Comes

17. Kraftwerk, Mitternacht

18. Gillan & Glover, Via Miami

19. Paul Rodgers/Jeff Beck, Rollin’ Stone

20. Ten Years After, One Of These Days

21. Deep Purple, Mistreated

22. Led Zeppelin, Tea For One

23. Neil Young, Too Far Gone