So Old It’s New set list for Monday, Jan. 15, 2018

1. Dire Straits, Once Upon A Time In The West (live)

2. The Rolling Stones, Slave

3. Bob Dylan, Slow Train (live, 1979, from The Bootleg Series Vol. 13)

4. Chicago, Hideaway (request)

5. John Entwistle, My Size (request)

6. Black Sabbath, Junior’s Eyes

7. David & David, A Rock For The Forgotten

8. The Stooges, Little Doll

9. Deep Purple, Super Trouper

10. Frank Zappa, Muffin Man

11. Neil Young & The Bluenotes, Coupe De Ville

12. Tom Petty And The Heartbreakers, You Tell Me

13. Paul McCartney & Wings, Picasso’s Last Words (Drink To Me)

14. John Lennon, Steel And Glass

15. Free, Songs Of Yesterday

16. Peter Green, White Sky (Love That Evil Woman)

17. U2, Wire

18. Warren Zevon, Tenderness On The Block

19. Rush, Before And After

20. Meat Loaf, Bat Out Of Hell