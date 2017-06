So Old It’s New set list for Monday, June 5, 2017

1. Black Sabbath, Killing Yourself To Live

2. Metallica, Better Than You

3. Led Zeppelin, Heartbreaker

4. Spooky Tooth, Tobacco Road

5. The Rolling Stones, Jigsaw Puzzle

6. AC/DC, Got You By The Balls

7. Bad Company, Evil Wind

8. Alice Cooper, Raped And Freezin

9. Chicago, Sing A Mean Tune Kid

10. David Bowie, All The Madmen

11. Van Halen, Push Comes To Shove

12. Triumph, Rock ‘N’ Roll Machine

13. Goddo, So Walk On

14. Max Webster, Battle Scar

15. Rush, Cinderella Man

16. April Wine, Silver Dollar

17. Deep Purple, Bloodsucker

18. Fleetwood Mac, Bermuda Triangle

19. Roxy Music, Jealous Guy

20. Dire Straits, Skateaway

21. Pink Floyd, Cymbaline

22. Santana, In A Silent Way (live)

23. The Beatles, Old Brown Shoe