So Old It’s New set list for Monday, Sept. 10, 2018

1. Pantera, Cemetery Gates

2. Slayer, Seasons In The Abyss

3. Judas Priest, Deal With The Devil

4. BB Gabor, Nyet Nyet Soviet (Soviet Jewelry)

5. Dead Kennedys, Police Truck

6. Deep Purple, Lady Double Dealer

7. The Rolling Stones, Just Want To See His Face

8. Jimi Hendrix, Red House (live, from Hendrix In The West)

9. April Wine, Juvenile Delinquent (from Live at the El Mocambo)

10. ZZ Top, Old Man

11. Molly Hatchet, Tatanka

12. Bob Dylan, Buckets Of Rain

13. Eagles, On The Border

14. Ten Years After, Woman Trouble

15. Steppenwolf, It’s Never Too Late

16. Bruce Springsteen, Backstreets

17. Johnny Winter, Self-Destructive Blues

18. Little Feat, Rocket In My Pocket

19. Paul McCartney/Wings, Baby’s Request

20. Rory Gallagher, Big Guns

21. Yes, Close To The Edge (live, Yessongs version)