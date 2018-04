DJ DENIM in as your the Guest Host

DJ tonight for the Wax Jungle Radio show !!!

6-8 PM !

www.radiowaterloo.ca/listen

#oldschool #hiphop #funk #reggae #oldoldschool #waybacks #rewind #djdenim #djraph #beemelo #ckms #radiowaterloo #radiomixshow #likenoother #localradio

We hear Denim’s Dug through the crates to find some old gems to share tonight!! ….

Don’t Miss!