Big Wreck’s Sekou Lumumba on CKMS Community Connections with Yenny

TOUR DATES:

2023.11.09 • HAMILTON, ON • FIRSTONTARIO CONCERT HALL

2023.11.10 • LONDON, ON • LONDON MUSIC HALL

2023.11.11 • KITCHENER, ON • ELEMENTS NIGHTCLUB

2023.11.14 • CHARLOTTETOWN, PE • PEI BREWING CO.

2023.11.15 • HALIFAX, NS • LIGHTHOUSE ARTS CENTRE

2023.11.17 • MONCTON, NB • CASINO NEW BRUNSWICK

2023.11.18 • MONTREAL, QC • THÉ TRE BEANFIELD

2023.11.20 • PARRY SOUND, ON • STOCKEY CENTRE

2023.11.21 • SAULT STE. MARIE, ON • THE MACHINE SHOP

2023.11.23 • REGINA, SK • CASINO REGINA

2023.11.24 • EDMONTON, AB • MIDWAY

2023.11.25 • CALGARY, AB • THE PALACE THEATRE

2023.11.28 • NANAIMO, BC • PORT THEATRE

2023.11.29 • VANCOUVER, BC • COMMODORE BALLROOM

2023.11.30 • SEATTLE, WA • NEUMOS

2023.12.02 • PORTLAND, OR • WONDER BALLROOM

2023.12.05 • OAKLAND, CA • THE NEW PARISH

2023.12.06 • WEST HOLLYWOOD, CA • TROUBADOUR

2023.12.08 • PHOENIX, AZ • CRESCENT BALLROOM

2023.12.10 • AUSTIN, TX • EMPIRE CONTROL ROOM

2023.12.11 • HOUSTON, TX • HOUSE OF BLUES HOUSTON

2023.12.12 • DALLAS, TX • THE STUDIO AT DEEP VELLUM

2023.12.14 • DENVER, CO • MARQUIS THEATRE

2023.12.16 • SASKATOON, SK • COORS EVENT CENTRE

2023.12.17 • WINNIPEG, MB • CLUB REGENT EVENT CENTRE

2023.12.18 • THUNDER BAY, ON • NV NIGHTCLUB

2023.12.20 • BELLEVILLE, ON • EMPIRE THEATRE

2023.12.21 • OTTAWA, ON • BRONSON CENTRE

2023.12.22 • TORONTO, ON • HISTORY

Big Wreck Is:

Ian Thornley

Dave McMillan

Chris Caddell

Sekou Lumumba