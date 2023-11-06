TOUR DATES:
2023.11.09 • HAMILTON, ON • FIRSTONTARIO CONCERT HALL
2023.11.10 • LONDON, ON • LONDON MUSIC HALL
2023.11.11 • KITCHENER, ON • ELEMENTS NIGHTCLUB
2023.11.14 • CHARLOTTETOWN, PE • PEI BREWING CO.
2023.11.15 • HALIFAX, NS • LIGHTHOUSE ARTS CENTRE
2023.11.17 • MONCTON, NB • CASINO NEW BRUNSWICK
2023.11.18 • MONTREAL, QC • THÉ TRE BEANFIELD
2023.11.20 • PARRY SOUND, ON • STOCKEY CENTRE
2023.11.21 • SAULT STE. MARIE, ON • THE MACHINE SHOP
2023.11.23 • REGINA, SK • CASINO REGINA
2023.11.24 • EDMONTON, AB • MIDWAY
2023.11.25 • CALGARY, AB • THE PALACE THEATRE
2023.11.28 • NANAIMO, BC • PORT THEATRE
2023.11.29 • VANCOUVER, BC • COMMODORE BALLROOM
2023.11.30 • SEATTLE, WA • NEUMOS
2023.12.02 • PORTLAND, OR • WONDER BALLROOM
2023.12.05 • OAKLAND, CA • THE NEW PARISH
2023.12.06 • WEST HOLLYWOOD, CA • TROUBADOUR
2023.12.08 • PHOENIX, AZ • CRESCENT BALLROOM
2023.12.10 • AUSTIN, TX • EMPIRE CONTROL ROOM
2023.12.11 • HOUSTON, TX • HOUSE OF BLUES HOUSTON
2023.12.12 • DALLAS, TX • THE STUDIO AT DEEP VELLUM
2023.12.14 • DENVER, CO • MARQUIS THEATRE
2023.12.16 • SASKATOON, SK • COORS EVENT CENTRE
2023.12.17 • WINNIPEG, MB • CLUB REGENT EVENT CENTRE
2023.12.18 • THUNDER BAY, ON • NV NIGHTCLUB
2023.12.20 • BELLEVILLE, ON • EMPIRE THEATRE
2023.12.21 • OTTAWA, ON • BRONSON CENTRE
2023.12.22 • TORONTO, ON • HISTORY
Big Wreck Is:
Ian Thornley
Dave McMillan
Chris Caddell
Sekou Lumumba
One thought on “Big Wreck’s Sekou Lumumba on CKMS Community Connections with Yenny”
Blipping awesome to talk with Sekou, truly awesome legendary Rock Canadian! Great hearing him laugh too! Make sure to catch Big Wreck at one of their concerts! Thanks to Sarah and Lucy at Looters <3
There is no accident in Sekou's drumming!!!