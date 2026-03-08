CKMS LTA / Live On-Site, Italia in Musica, Shows

Italia-in-Musica: Domenica 8 marzo 2026

Leave a comment

Ecco l’elenco della musica del programma di oggi. Grazie per il vostro ascolto.

Ora di inizio Titolo Artista
0:35 (Sanremo 2026) Resta con me Bambole di pezza
3:49 (Sanremo 2026) Perdutamente Achille Lauro
9:52 (Sanremo 2026) Ora e per sempre Raf
13:13 (Sanremo 2026) Ogni volta che non so volare Enrico Nigiotti
16:16 (Sanremo 2026) Sei tu Levante
19:52 (Sanremo 2026) Naturale Leo Gassmann
22:59 (Sanremo 2026) Prima che Nayt
26:06 (Sanremo 2026) Uomo che cade Tredici Pietro

Subscribe to the podcast!CKMS sunflower logo with wavies coming out the sides

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.