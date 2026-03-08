Italia-in-Musica: Domenica 8 marzo 2026

Ecco l’elenco della musica del programma di oggi. Grazie per il vostro ascolto.
|Ora di inizio
|Titolo
|Artista
|0:35
|(Sanremo 2026) Resta con me
|Bambole di pezza
|3:49
|(Sanremo 2026) Perdutamente
|Achille Lauro
|9:52
|(Sanremo 2026) Ora e per sempre
|Raf
|13:13
|(Sanremo 2026) Ogni volta che non so volare
|Enrico Nigiotti
|16:16
|(Sanremo 2026) Sei tu
|Levante
|19:52
|(Sanremo 2026) Naturale
|Leo Gassmann
|22:59
|(Sanremo 2026) Prima che
|Nayt
|26:06
|(Sanremo 2026) Uomo che cade
|Tredici Pietro