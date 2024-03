KLAUSTERFOKKEN PLAYLIST FOR MARCH 4TH 2024, 10PM – MIDNIGHT ET

Artist – Song Title

Mason Tikl – Klausterfokken Opener

Caravan Palace – MAD

Einar Solberg – Splitting the Soul (ft. Ihsahn)

Night Verses – Glitching Prisms (ft. Brandon Boyd)

Anathema – Thin Air

Above & Beyond – Rhythm of a Rainy Day (Fire Spirit)

Persefone – Lingua Ignota

Steven Wilson – Staircase

Omar Rodrigues-Lopez – Rat Pain

Sikth – Days Are Dreamed

10 Years – The Optimist

St Vincent – Broken Man

Striatum – Karuna

Sufjan Stevens – Ativan

Tomahawk – Rotting Mind

Airbag – Megalomaniac

Aesop Rock – Time Moves Differently Here

Caravan Palace – Avalanches

Head in a Box – Unrest Assured

Riverside – The Depth of Self-Delusion