LISTEN For More Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Saturday July 15 at 9 AM REPLAY Sunday July 16 4 PM 102.7FM

Tape Five Bad Boy Good Man SINGLE 2023 www.facebook.com/officialTapeFive/posts/761896705500859

Byron Miller To The Floor SINGLE 2023 byronmillerpsychobass.com/bio

Castella Intoxicated Love SINGLE 2023 www.castellamusic.com

Andrea Lisa Vortex SINGLE 2023 www.andrealisa.com/about

Christine Jensen Twenty Twenty Blues DAY MOON 2023 www.christinejensenmusic.com/bio.html

Dhaivat Jani PLUS It Might Rain SUM//PARTS 2023 www.dhaivatjani.com/dhaivat-jani-plus

Alex Cuba No Puede Ser EL SWING YO TENGO 2023 /mendo.alexcuba.com/about/

Derek Hines Artistic Director Waterloo Jazz Festival Interview 2023

Alex Cuba Son Para Tu Boca EL SWING YO TENGO 2023

So Long Seven Mara ONLY ELEPHANTS KNOW HER NAME 2023 solongseven.com

Fran Eshilian Ruben Vaneske Atando Los Cordones THE IANS 2023

www.facebook.com/fran.eshilian

Tommy Davidson Kid Zero SINGLE 2023 www.thetommydavidson.com

Will Donato Deep Dive SINGLE 2023 www.willdonato.com