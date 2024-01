LISTEN for Smooth and Contemporary QUINTE JAZZ for the NEW YEAR Saturday January 6, 2024 at 9AM Replay Sunday January 7, 2024

After broadcast on SoundCloud https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz

Alex Crown ft. Johnathan Fritzen The Last Straw SINGLE 2023

Michael Garvin Salted Caramel SINGLE 2023

Allen Carmon Project ft. Phillipe Saisse Soft Life SINGLE 2023

Matt Willard Night Crawler SOUL ASSASSIN 2023

Ryon Schultz Fire Em Up Single 2023

🍁 Faut Tuac Kim Richardson Chez Moi SINGLE 2023

🍁 Phillipe Cote & Francois Bourassa 1190 Chemin de la Montagne CONFLUENCE 2023

Wayne Gutshell For The Love SINGLE 2023

Vassal Benford Dedication Song SINGLE 2023

🍁Liona Boyd Our Summer ONCE UPON A TIME 2023

🍁Solidaridad Tango Pompeya DISTANCIA 2023

Kevin Crockett Be Light There SINGLE 2023

Rueben Brock City Streets SINGLE 2020 Rueben Brock

Anthony Jones How’s the Weather SINGLE 2023

Casey McGill Funk University LOVE LETTER 2023