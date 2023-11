LISTEN for Smooth and Contemporary QUINTE JAZZ Saturday November 18, 2023 at 9AM Replay Sunday November 19, 2023 at 4PM

After broadcast on SoundCloud

[https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz]

Charles A Kelly Sunseeker SINGLE 2023 www.charlesakelly.com

🍁Snaggle Lagaan THE LONG SLOG 2016 snagglemusic.com

Rainforest Band Smooth Sexy GOOD MEDICINE 2023 rainforestband.net/peace-to-the-planet

🍁Jeff Pike Sunset On LA SINGLE 2023 www.jeffpike.com

Ilya Serov Champagne Sky SINGLE 2023 www.ilyaserov.com

🍁Jocelyn Gould The Kicker SONIC BOUQUET 2023 www.jocelyngould.com/home

🍁Mali Obomsawin Odana SWEET TOOTH 2023 www.maliobomsawin.com/about

🍁Mali Obomsawin Fractions SWEET TOOTH 2023

Halie Loren Waiting in Vain 40 YEARS OF JUSTIN TIME RECORDS 2023 halieloren.com/about

Michael Paulo Here Is Happiness SINGLE 2023 michaelpaulo.com/bio

Rebecca Jade Bottle Up Magic A SHADE OF JADE 2022 rebeccajade.com

Brad Alexander Saturday Night Groove SINGLE www.bradalexandermusic.com

Gregory Amos Goose Bumps SINGLE 2023 www.gregoryamos.com