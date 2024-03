The Clean Up Hour, Mix 259

What’s up, y’all? Here’s tonight’s Clean Up Hour — the show’s sixth dedication to Nipsey Hussle. RIP — TMC!

Tracklist:

Low Low (DJ Mustard, TeeCee, RJ, & Nipsey Hussle)

Succa Proof

Deep Reverence (Big Sean & Nipsey Hussle)

Hussle Hussle

Full Time (feat. Mitchy Slick)

Charlie Sheen (feat. Freeway & Lil Rue)

Gotta Take It (feat. Lloyd)

Young Rich and Famous

Hussle & Motivate

50 N***az

Mercy (feat. Stacy Barthe)

They Know

Drop Coupes

Late Nights & Early Mornings

Bacc on Slauson

LETS TALK $

CEO (feat. Yung Brodee & Kid Cali)

If You Think I’m Bluffing

F*** Em (feat. Freeway & Cuzzy Capone)

Candy (PARTYNEXTDOOR & Nipsey Hussle)

Between Us (feat. K Camp)

Intoxicated (feat. Goldie)

Hate It Or Love It (feat. Teeflii)

N***A IM Good (feat. June Summers)

One Take 3

Closer Than Close

Blueprint (feat. Dave East & Bino Rideaux)

Blacc Ice Freestyle (feat. Question)

Raised Different (DJ Drama, Nipsey Hussle, Jeezy, & Blxst)

Rollin (Snoop Dogg, Kurupt, & Nipsey Hussle)

Outro (feat. Cuzzy Capone)

Forever On Some Fly S**t

See y’all next time!