A focus on some fun piano tunes, ambitious instrumental tracks, and emotionally charged bangers. Enjoy the usual collection of chunes.

Sunflower – Dizzy

You’re So Vain – Carly Simon

I Feel The Earth Move – Carly Simon

It’s Too Late – Carole King

Cantaloupe Island – Herbie Hancock

I’m Waiting For The Man – The Velvet Underground

YYZ – Rush

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Take What’s Given – BADBADNOTGOOD

Check out the podcast!