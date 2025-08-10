The Horizon Broadening Hour (teal text over a colour saturated photo of the Kitchener skyline)
New Music, The Horizon Broadening Hour

New Music Added to Libretime + Horizon Broadening Hour #91

Leave a comment

What’s up, y’all? First up, here are this past week’s Libretime additions:

The Heart Collectors Rodney’s Song – Single Folk No
Noah Gazmen Hold Me While I Disappear Rock Markham CanCon
GLADHANDING GLADHANDING Electronic CanCon
Jasmyn In the Wild (Reimagined) – Single Pop No
The Hollow Truths ACID IN MY COFFEE (Chasing a Dream) – Single Rock No
Brian Gardiner Dance – Single Pop CanCon/KWCon
Brian Fechino Days End Ambient No
The Chains The Rent – Single Rock No
FLEECE How Far Would You Go – Single Alternative CanCon
Tedy I Hope – Single Pop CanCon
Danny Miles Not Gonna Fit In – Single Hip Hop CanCon
Various Artists MAKE SOMETHING HAPPEN: A Tribute to the Flashcubes Rock Track 16 is NSFR No
TTTTurbo MODERN MUSIC Rock No
Apollo Power – Single Electronic No
Apollo WHENLOVEBURNS – Single Electronic No
John Ward Shapes Rock No
Francis Baptiste Rent Free In My Mind – Single Rock CanCon
Scarlet Street Victory Speech – Single Punk No
The Planet Smashers Things You Do – Single Rock CanCon
Carmen Toth Pretty Dresses – Single Pop Clean and Explicit versions available CanCon
Mudlarker Making Good Time Folk CanCon
Scree Either Way – Single Jazz No
Nina Maia INTEIRA (Deluxe Edition) World No
Louden King Last Stand – EP Rock CanCon
Neon Ghosthouse Ice Cream – Single Rock CanCon
Marvin Caleb Mi Tche Mwen – Single Pop CanCon
Norine Braun East Van Crossing – Single Folk CanCon
Wile Dango The 845 Rock CanCon
I Think I Need More Sun Distant – Single Rock No
gas station. Scattered Sand on Pavement – Single Rock No
Matthew Shipp The Cosmic Piano Jazz No
Ahmed Mukhtar & Ignacio Lusardi Monteverde Al-Hambra World No
Igor Lisul Carried By the Wind Rock No

Here is tonight’s Horizon Broadening Hour:

Tracklist:

Rick Sparks – Sea Wind
Brian Fechino – Already Here (feat. Karasvana)
David Bode – Monkey Puzzle
Niels-Henning Orsted Petersen – My Little Anna
Ingebrigt Kaer Flaten (Exit) Knarr – Drops
Duke Jordan – 6 Take 1 Danish Pastry
Apollo – WHENLOVEBURNS
GLADHANDING – Chewgum Teardown
Danny Miles – Not Gonna Fit In
Land of Echo – Dream With Me (Extended Mix)
Raz & Afla – On Da Fone (Davin Vardana & Buscadora Off Da Hook Remix)
KERUB – Salivary Glands
Her Motives Are Silent – Everybody Wants To Rule the Mad World
Brian Gardiner – Dance
The Heart Collectors – Rodney’s Song
Mudlarker – Living in the Heart of a Mountain
Norine Braun – East Van Crossing
Igor Lisul – Happy Clock
FLEECE – How Far Would You Go
Gas station. – Scattered Sand On Pavement
I Think I Need More Sun – Distant
Wile Dango – Golden Shore
Louden King – The Chase
The Chains – The Rent
The Hollow Truths – ACID IN MY COFFEE (Chasing Dreams)
Tom Kenny & The Hi-Seas – Welcome to the Working Class
TTTTurbo – WORDS, NOTES, SONGS
Noah Gazmen – foul language
John Ward – My Obsession
LESS KILLJOY – erase her

See y’all next time!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.