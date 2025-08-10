New Music Added to Libretime + Horizon Broadening Hour #91

What’s up, y’all? First up, here are this past week’s Libretime additions:
|The Heart Collectors
|Rodney’s Song – Single
|Folk
|No
|Noah Gazmen
|Hold Me While I Disappear
|Rock
|Markham
|CanCon
|GLADHANDING
|GLADHANDING
|Electronic
|CanCon
|Jasmyn
|In the Wild (Reimagined) – Single
|Pop
|No
|The Hollow Truths
|ACID IN MY COFFEE (Chasing a Dream) – Single
|Rock
|No
|Brian Gardiner
|Dance – Single
|Pop
|CanCon/KWCon
|Brian Fechino
|Days End
|Ambient
|No
|The Chains
|The Rent – Single
|Rock
|No
|FLEECE
|How Far Would You Go – Single
|Alternative
|CanCon
|Tedy
|I Hope – Single
|Pop
|CanCon
|Danny Miles
|Not Gonna Fit In – Single
|Hip Hop
|CanCon
|Various Artists
|MAKE SOMETHING HAPPEN: A Tribute to the Flashcubes
|Rock
|Track 16 is NSFR
|No
|TTTTurbo
|MODERN MUSIC
|Rock
|No
|Apollo
|Power – Single
|Electronic
|No
|Apollo
|WHENLOVEBURNS – Single
|Electronic
|No
|John Ward
|Shapes
|Rock
|No
|Francis Baptiste
|Rent Free In My Mind – Single
|Rock
|CanCon
|Scarlet Street
|Victory Speech – Single
|Punk
|No
|The Planet Smashers
|Things You Do – Single
|Rock
|CanCon
|Carmen Toth
|Pretty Dresses – Single
|Pop
|Clean and Explicit versions available
|CanCon
|Mudlarker
|Making Good Time
|Folk
|CanCon
|Scree
|Either Way – Single
|Jazz
|No
|Nina Maia
|INTEIRA (Deluxe Edition)
|World
|No
|Louden King
|Last Stand – EP
|Rock
|CanCon
|Neon Ghosthouse
|Ice Cream – Single
|Rock
|CanCon
|Marvin Caleb
|Mi Tche Mwen – Single
|Pop
|CanCon
|Norine Braun
|East Van Crossing – Single
|Folk
|CanCon
|Wile Dango
|The 845
|Rock
|CanCon
|I Think I Need More Sun
|Distant – Single
|Rock
|No
|gas station.
|Scattered Sand on Pavement – Single
|Rock
|No
|Matthew Shipp
|The Cosmic Piano
|Jazz
|No
|Ahmed Mukhtar & Ignacio Lusardi Monteverde
|Al-Hambra
|World
|No
|Igor Lisul
|Carried By the Wind
|Rock
|No
Here is tonight’s Horizon Broadening Hour:
Tracklist:
Rick Sparks – Sea Wind
Brian Fechino – Already Here (feat. Karasvana)
David Bode – Monkey Puzzle
Niels-Henning Orsted Petersen – My Little Anna
Ingebrigt Kaer Flaten (Exit) Knarr – Drops
Duke Jordan – 6 Take 1 Danish Pastry
Apollo – WHENLOVEBURNS
GLADHANDING – Chewgum Teardown
Danny Miles – Not Gonna Fit In
Land of Echo – Dream With Me (Extended Mix)
Raz & Afla – On Da Fone (Davin Vardana & Buscadora Off Da Hook Remix)
KERUB – Salivary Glands
Her Motives Are Silent – Everybody Wants To Rule the Mad World
Brian Gardiner – Dance
The Heart Collectors – Rodney’s Song
Mudlarker – Living in the Heart of a Mountain
Norine Braun – East Van Crossing
Igor Lisul – Happy Clock
FLEECE – How Far Would You Go
Gas station. – Scattered Sand On Pavement
I Think I Need More Sun – Distant
Wile Dango – Golden Shore
Louden King – The Chase
The Chains – The Rent
The Hollow Truths – ACID IN MY COFFEE (Chasing Dreams)
Tom Kenny & The Hi-Seas – Welcome to the Working Class
TTTTurbo – WORDS, NOTES, SONGS
Noah Gazmen – foul language
John Ward – My Obsession
LESS KILLJOY – erase her
See y’all next time!