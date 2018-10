So Old It’s New set list for Monday, Oct. 29, 2018

1. King Crimson, 21st Century Schizoid Man

2. Joe Walsh, The Confessor

3. Ted Nugent, Stranglehold

4. The Rolling Stones, Sway

5. Deep Purple, Place In Line

6. Rainbow, Stargazer

7. Led Zeppelin, No Quarter

— Live at Monterey Pop Festival set —

8. Lou Rawls, Tobacco Road

9. The Blues Project, Wake Me, Shake Me

10. Jefferson Airplane, The Other Side Of This Life

11. Jimi Hendrix, Like A Rolling Stone

12. Otis Redding, Satisfaction

—

13. Nirvana, Polly

14. Rod Stewart, Only A Hobo

15. Elton John, My Father’s Gun

16. Pink Floyd, Have A Cigar

17. Jethro Tull, Hunting Girl

18. Fleetwood Mac, That’s All For Everyone