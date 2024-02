The Clean Up Hour, Mix 253

What’s up, y’all? New Clean Up Hour, tap in early:

Tracklist:

Michael Christmas – Felash

Schoolboy Q – Numb Numb Juice

Kyprios & Moka Only – Vancity Giants Freestyle

Pharohe Monch, Black Thought, Kanye West, & Talib Kweli – Guerilla Monsoon Rap

J. Stone – Numbers Lie Too

BlakRoc, Ludacris, & Ol’ Dirty B**tard – C**chie

Benny the Butcher -TMVTL

Travis Thompson, Logic, & Jake One – 81

Young Black Teenagers – On the DL (Down Low)

Young Black Teenagers – Nobody Knows Kelli

Main Source – H*llavision

Hip Hop Wieners, Gumshoe Strut, Yy, Gruf, Mcenroe, Gordski, Kunga219, & Birdapres – Studio Time

Jeymes Samuel, Adekunle Gold, Kodak Black, & Doja Cat – JEEZU

Kid Cudi – FUNKY WIZARD SMOKE

Ice Spice – Butterfly Ku

Lais & Skizzy Mars – Distance

D’Angelo & Jay-Z – I Want You Forever

Asher Roth & Heather Grey – Ash Roth!

Nonchalant – It’s All Love

Aesop Rock & Billy Woods – Living Curfew

Torae – Pardon Me

Juice & Molemen – Sincerely

AZ – Your World Don’t Stop

Boldy James & Nicholas Craven – Speedy Recovery

Ameer Vann & Merlyn Wood – SONG 2

D12 & King Gordy – Mrs. Pitts

Serengeti – Softball

Little Simz – Far Away

Tate Mcrae – plastic palm trees

Add-2 – Leave a Message

Machine Gun Kelly – Home Soon

See y’all next time!