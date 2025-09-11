Classical Coffee Break

Classical Coffee Break, Ep 25 – 09.11.25

Leave a comment

Or download file:  https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/09/Classical-Coffee-Break-Ep-25-09.11.25.mp3

Start Time Composer Title Performer
01:17 William Walton Touch Her Soft Lips and Part (From “Henry V”) Aurora Orchestra, John Rutter, conductor
02:50 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto, Wq. 22 (Arr. for Alto Recorder by Isaac Makhdoomi): III. Allegro di molto Isaac Makhdoomi, Alto Flute, Ensemble Piccante
09:31 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A-Flat Major, S. 541/3 Lang Lang, piano
15:44 Joeseph Boulogne Chevalier de Saint-George Violin Concerto No. 10 in G Major: Largo Zhou Qian, violin, Toronto Chamber Orchestra, Kevin Mallon, conductor
21:25 Ilse Weber Wiegala (Arr. for Violin and String Quintet by Esther Abrami) Esther Abrami, violin, Abrami Ensemble
24:32 Ernest Chausson Le colibri Op. 2, No. 7 Sandrine Piau, soprano, Susan Manoff, piano
28:51 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: In the Hall of the Mountain King London Philharmonic Orchestra, David Perry, conductor
31:28 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 2 in G Major, Op. 1 No. 2: III. Scherzo. Allegro – Trio TrioVanBeethoven
35:39 Max Richter On the Nature of Daylight Louisa Fuller, violin, Natalia Bonner, violin, John Metcalfe, viola, Phillip Sheppard, cello, Chris Worsey, cello
41:47 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G Minor London Philharmonic Orchestra, David Perry, conductor
45:03 Giovanni Battista Pergolesi Lo frate ‘nnamorato: II. Andantre Orchestra da Camera di Napoli, Enzo Amato, conductor
47:38 Traditional A Worcester Ladymass: O Maria virgo pia Trio Mediaeval
49:29 Johann Sebastian Bach Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 Martin Frost, clarinet, Jonas Nordberg, lute
52:51 James MacMillan Scots Song (Arr. for Choir, Piano and Violin by James Pearson and Harry Christopher) The Sixteen, Harry Christopher, conductor, Lizzie Ball, violin, James Pearson, piano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.