Or download file: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/09/Classical-Coffee-Break-Ep-25-09.11.25.mp3
|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|01:17
|William Walton
|Touch Her Soft Lips and Part (From “Henry V”)
|Aurora Orchestra, John Rutter, conductor
|02:50
|Carl Philipp Emanuel Bach
|Flute Concerto, Wq. 22 (Arr. for Alto Recorder by Isaac Makhdoomi): III. Allegro di molto
|Isaac Makhdoomi, Alto Flute, Ensemble Piccante
|09:31
|Franz Liszt
|Liebestraum No. 3 in A-Flat Major, S. 541/3
|Lang Lang, piano
|15:44
|Joeseph Boulogne Chevalier de Saint-George
|Violin Concerto No. 10 in G Major: Largo
|Zhou Qian, violin, Toronto Chamber Orchestra, Kevin Mallon, conductor
|21:25
|Ilse Weber
|Wiegala (Arr. for Violin and String Quintet by Esther Abrami)
|Esther Abrami, violin, Abrami Ensemble
|24:32
|Ernest Chausson
|Le colibri Op. 2, No. 7
|Sandrine Piau, soprano, Susan Manoff, piano
|28:51
|Edvard Grieg
|Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: In the Hall of the Mountain King
|London Philharmonic Orchestra, David Perry, conductor
|31:28
|Ludwig van Beethoven
|Piano Trio No. 2 in G Major, Op. 1 No. 2: III. Scherzo. Allegro – Trio
|TrioVanBeethoven
|35:39
|Max Richter
|On the Nature of Daylight
|Louisa Fuller, violin, Natalia Bonner, violin, John Metcalfe, viola, Phillip Sheppard, cello, Chris Worsey, cello
|41:47
|Johannes Brahms
|Hungarian Dance No. 5 in G Minor
|London Philharmonic Orchestra, David Perry, conductor
|45:03
|Giovanni Battista Pergolesi
|Lo frate ‘nnamorato: II. Andantre
|Orchestra da Camera di Napoli, Enzo Amato, conductor
|47:38
|Traditional
|A Worcester Ladymass: O Maria virgo pia
|Trio Mediaeval
|49:29
|Johann Sebastian Bach
|Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
|Martin Frost, clarinet, Jonas Nordberg, lute
|52:51
|James MacMillan
|Scots Song (Arr. for Choir, Piano and Violin by James Pearson and Harry Christopher)
|The Sixteen, Harry Christopher, conductor, Lizzie Ball, violin, James Pearson, piano