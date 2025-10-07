Or download file: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/10/Classical-Coffee-Break-Ep-28-10.09.25.mp3
|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|00:47
|Johann Sebastian Bach
|Concerto for Two Violins in D Minor, BWV 1043: II. Largo ma non tanto
|Arthur Grumiaux, Herman Krebbers, violin, Les Soloistes Romands
|07:28
|Claudio Monteverdi
|Salva morale e spirituale: Deus qui mundum crimine iacentum, SV 278a
|Gabriela Consort & Players, Paul McCreesh, conductor
|13:07
|Gabriel Faure
|Pavane, Op. 50
|Boston Symphony Orchestra
|19:41
|Jean-Philippe Rameau
|Dardanus, RCT 35: Ouverture
|Tafelmusik Baraoque Orchestra, Jean Lamon, conductor
|24:58
|Jean Sibelius
|Suite in D Minor for Violin and String Orchestra, Op. 117: 2. Evening in Spring
|Esther Yoo, violin, Philharmonia Orchestra, Vladimir Ashkenazy, conductor
|28:44
|Luis de Milan
|Pavana I/II
|Dieter Kirsch, lute
|30:40
|Johann Sebastian Bach
|Concerto in D Minor, BWV 974: II. Adagio (Arr. for Cello and Piano by Mischa Maisky)
|Mischa Maisky, cello, Lily Maisky, piano
|35:36
|Gabriel Faure
|Messe basse: Agnus Dei
|Oxford Schola Cantorum, Jeremy Summerly, conductor
|38:42
|Henri Vieuxtemps
|Violin Concerto in D Minor, Op. 31: II. Adagio religioso
|Hilary Hahn, violin, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Jarvi, conductor
|45:46
|Wolfgang Amadeus Mozart
|Divertimento in G Minor, Andante
|Academy of St. Martin in the Fields, Sir Neville Marriner, conductor
|49:00
|Tomaso Albinoni
|Concerto for Two Oboes in G Major, Op. 9 No. 6: I. Allegro
|The King’s Consort, Robert King, conductor
|53:38
|Rebecca Dale
|There Will Come Soft Rains
|Tenebrae, vocal ensemble, Philharmonia Orchestra, Nigel Short, conductor