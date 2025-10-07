Classical Coffee Break

Classical Coffee Break, Ep 28 – 10.09.25

Start Time Composer Title Performer
00:47 Johann Sebastian Bach Concerto for Two Violins in D Minor, BWV 1043: II. Largo ma non tanto Arthur Grumiaux, Herman Krebbers, violin, Les Soloistes Romands
07:28 Claudio Monteverdi Salva morale e spirituale: Deus qui mundum crimine iacentum, SV 278a Gabriela Consort & Players, Paul McCreesh, conductor
13:07 Gabriel Faure Pavane, Op. 50 Boston Symphony Orchestra
19:41 Jean-Philippe Rameau Dardanus, RCT 35: Ouverture Tafelmusik Baraoque Orchestra, Jean Lamon, conductor
24:58 Jean Sibelius Suite in D Minor for Violin and String Orchestra, Op. 117: 2. Evening in Spring Esther Yoo, violin, Philharmonia Orchestra, Vladimir Ashkenazy, conductor
28:44 Luis de Milan Pavana I/II Dieter Kirsch, lute
30:40 Johann Sebastian Bach Concerto in D Minor, BWV 974: II. Adagio (Arr. for Cello and Piano by Mischa Maisky) Mischa Maisky, cello, Lily Maisky, piano
35:36 Gabriel Faure Messe basse: Agnus Dei Oxford Schola Cantorum, Jeremy Summerly, conductor
38:42 Henri Vieuxtemps Violin Concerto in D Minor, Op. 31: II. Adagio religioso Hilary Hahn, violin, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Jarvi, conductor
45:46 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento in G Minor, Andante Academy of St. Martin in the Fields, Sir Neville Marriner, conductor
49:00 Tomaso Albinoni Concerto for Two Oboes in G Major, Op. 9 No. 6: I. Allegro The King’s Consort, Robert King, conductor
53:38 Rebecca Dale There Will Come Soft Rains Tenebrae, vocal ensemble, Philharmonia Orchestra, Nigel Short, conductor

