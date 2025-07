Classical Coffee Break Episode 16 – 06.26.25

Start Time Title Performer Composer

01:21 Symphony No. 5 in D Major: III. Romanza. Lento London Philharmonic Orchestra, Sir Adrian Boult, conductor Ralph Vaughan Williams

12:24 O Taste and See – Motet The Elora Festival Singers, Thomas Fitches, organ, Noel Edison, conductor Ralph Vaughan Williams

14:11 Concerto for Two Violins in D Minor, BWV 1043: I. Vivace Julia Fischer, violin, Alexander Sitkovetsky, violin, Academy of St. Martins in the Fields Johann Sebastian Bach

17:33 Pictures at an Exhibition: Promenade 1 Philharmonia Orchestra, Lorin Maazel. conductor Modest Mussorgsky (Orch. Maurice Ravel)

20:20 Concerto for Violin and Orchestra No. 3 in G Major, K 216: III. Allegro Daniel Hope, violin, Zurich Chamber Orchestra Joseph Haydn

23:47 La rousee du joly mois de may The Toronto Consort Jean Planson

26:28 Nocturne No. 21 in C Minor, Op. posth Claudio Arrau, piano Frederic Chopin

30:08 Piano Concerto No. 23 in A Major, K 488: III. Allegro assai Elisabeth Brauss, piano, BBC Scottish Orchestra, Holly Mathieson, conductor Wolfgang Amadeus Mozart

39:40 Nocturne, Op. 15, No. 1 (Arr. for Cello and Piano) Sol Gabetta, cello, Bertrand Chamayou, piano Frederic Chopin

45:01 O pastor animarum Oxford Camerata, Jeremy Summerly, director Hildegard von Bingen

46:29 Concerto Grosso in G Minor, Op. 6, No. 8: III. Adagio-Allegro-Adagio Capella Istropolitana, Jaroslav Kr(e)chek Arcangelo Corelli

50:02 Werther / Act III: “Pourquoi me reveiller” Camille Thomas, cello, Brussels Philharmonic, Mathieu Herzog, conductor Jules Massenet