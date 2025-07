Classical Coffee Break Episode 18 – 07.10.25

Start Time Composer Title Performer

01:43 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2: III. Adagio National Symphony Orchestra Olsztyn, Igor Golovchin, conductor

16:50 Johann Sebastian Bach Prelude and Fugue in C Sharp Minor, BWV 849: Prelude Friedrich Gulda, piano

19:36 Wolfgang Amadeus Mozart Die Zauberflote, K. 620, Act II: Ach, ich fuhl’s (Pamina) Regula Muhlemann, soprano, Kammerorchester Basel, Umberto Benedetti Michelangeli, conductor

23:33 Jean-Baptiste Lully Phaeton. LWV 61: Air pour les peuples qui portent des presents a Isis, “L’hiver” (Winter) Tafelmusik Baroque Orchestra, Jeanne Lamonde, Music Director

25:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 “Pastoral”: II. Scene By the Brook, Andante molto moto Muncher Philharmoniker, Rudolf Kempe, conductor

37:34 William Byrd Civitas Sancti Tui The Choir of Clare College, Cambridge, Timothy Brown, conductor

43:34 Antonio Vivaldi The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8 No. 2, RV 315 “Summer”: III. Presto, tempo impestuoso d’estate Christina Day Martinson, violin, Boston Baroque, Martin Pearlman, conductor

46:24 Claude Debussy Prelude a l’aspres-midi d’un faune Royal Concertgebouw Orchestra, Bernard Haitink, conductor