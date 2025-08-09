Classical Coffee Break Episode 21 – 08.07.25

Or download file: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/08/Classical-Coffee-Break-Ep-21-08.07.25.mp3
|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|01:15
|Ralph Vaughan Williams
|Fantasia on a Theme by Thomas Tallis
|London Philharmonic Orchestra, Vernon Handley, conductor
|17:53
|Johann Sebastian Bach (Arr. Reichenbach for Guitar)
|Partita in B-Flat Major BWV 825: V. Menuet I
|Raphael Feuilatre
|19:26
|Wolfgang Amadeus Mozart
|6 Preludes & Fugues K. 404: Prelude III: Adagio
|Grumiaux Trio
|23:38
|Rebecca Dale
|Jo’s Theme
|Tenebrae, vocal ensemble, Ben Dawson, piano
|27:21
|Jean Sibelius
|Violin Concerto in D Minor, Op. 47: 2. Adagio di molto
|Esther Yoo, violin, Philharmonia Orchestra, Vladimir Ashkenazy, conductor
|37:33
|John Dowland
|England: A Fantasia
|Konrad Ragossnig, lute
|41:23
|Ludwig van Beethoven
|Sonata for Violin and Piano No. 5 in F, Op. 24 – “Spring”: 2. Adagio molto expressivo
|David Oistrakh, violin, Lev Oborin, piano
|48:27
|Claudio Monteverdi
|L’incoronazione di Poppea, SV 308/Act II: Sento un certo non che
|Constanze Backes, Marinella Pennichi, English Baroque Soloists
|53:05
|Wolfgang Amadeus Mozart
|Eine kleine Nachtmusik (Serenade in G), K 525: Allegro
|Boston Symphony, Erich Leinsdorf, conductor