Shows

Classical Coffee Break Episode 21 – 08.07.25

Leave a comment

Or download file: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/08/Classical-Coffee-Break-Ep-21-08.07.25.mp3

Start Time Composer Title Performer
01:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis London Philharmonic Orchestra, Vernon Handley, conductor
17:53 Johann Sebastian Bach (Arr. Reichenbach for Guitar) Partita in B-Flat Major BWV 825: V. Menuet I Raphael Feuilatre
19:26 Wolfgang Amadeus Mozart 6 Preludes & Fugues K. 404: Prelude III: Adagio Grumiaux Trio
23:38 Rebecca Dale Jo’s Theme Tenebrae, vocal ensemble, Ben Dawson, piano
27:21 Jean Sibelius Violin Concerto in D Minor, Op. 47: 2. Adagio di molto Esther Yoo, violin, Philharmonia Orchestra, Vladimir Ashkenazy, conductor
37:33 John Dowland England: A Fantasia Konrad Ragossnig, lute
41:23 Ludwig van Beethoven Sonata for Violin and Piano No. 5 in F, Op. 24 – “Spring”: 2. Adagio molto expressivo David Oistrakh, violin, Lev Oborin, piano
48:27 Claudio Monteverdi L’incoronazione di Poppea, SV 308/Act II: Sento un certo non che Constanze Backes, Marinella Pennichi, English Baroque Soloists
53:05 Wolfgang Amadeus Mozart Eine kleine Nachtmusik (Serenade in G), K 525: Allegro Boston Symphony, Erich Leinsdorf, conductor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.