Classical Coffee Break

Classical Coffee Break Episode 22 – 08.14.25

Leave a comment

Or download file:  https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/08/V2-Classical-Coffee-Break-Ep-22-08.14.25.mp3

Start Time Composer Title Performer
01:05 Antonio Vivaldi The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8, No. 2, RV 315 “Summer”: I. Allegro non molto Boston Baroque, Martin Pearlman, conductor
06:46 Gyorgy Ligeti Musica ricercata No. 7 in B-Flat Major Khatia Buniatishvili, piano
10:28 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488: I. Allegro (Cadenza by Busoni) Elizabeth Brauss, piano, BBC Scottish Orchestra
21:47 Orlando Gibbons First Set of Madrigals and Motets of 5 Parts, 1612 – Ah! Dear Heart Alfred Deller, counter tenor, Deller Consort
25:09 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 2 in F Major, Op. 102: II. Andante Eugene List, piano, Vienna State Opera Orchestra
31:50 Camille Saint-Saens The Carnival of Animals, R. 125: XIII. The Swan (Arr. for Cello and Piano) Yo-Yo Ma, cello, Kathryn Scott, piano
34:48 Claudio Monteverdi L’incoronazione di Poppea, SV 308/Act II: Sento un certo non che Constanze Backes, Marinella Pennichi, English Baroque Soloists
38:04 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A Major, K622: II. Adagio Jon Manasse, clarinet, Seattle Symphony, Gerard Schwarz, conductor
45:49 George Frideric Handel Dixit Dominus King’s College Choir, Cambridge, English Chamber Orchestra
53:04 Sergei Rachmaninoff Vocalise Berlin Philharmonic, Lorin Maazel, conductor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.