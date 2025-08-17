Classical Coffee Break Episode 22 – 08.14.25

Or download file: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/08/V2-Classical-Coffee-Break-Ep-22-08.14.25.mp3
|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|01:05
|Antonio Vivaldi
|The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8, No. 2, RV 315 “Summer”: I. Allegro non molto
|Boston Baroque, Martin Pearlman, conductor
|06:46
|Gyorgy Ligeti
|Musica ricercata No. 7 in B-Flat Major
|Khatia Buniatishvili, piano
|10:28
|Wolfgang Amadeus Mozart
|Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488: I. Allegro (Cadenza by Busoni)
|Elizabeth Brauss, piano, BBC Scottish Orchestra
|21:47
|Orlando Gibbons
|First Set of Madrigals and Motets of 5 Parts, 1612 – Ah! Dear Heart
|Alfred Deller, counter tenor, Deller Consort
|25:09
|Dmitri Shostakovich
|Piano Concerto No. 2 in F Major, Op. 102: II. Andante
|Eugene List, piano, Vienna State Opera Orchestra
|31:50
|Camille Saint-Saens
|The Carnival of Animals, R. 125: XIII. The Swan (Arr. for Cello and Piano)
|Yo-Yo Ma, cello, Kathryn Scott, piano
|34:48
|Claudio Monteverdi
|L’incoronazione di Poppea, SV 308/Act II: Sento un certo non che
|Constanze Backes, Marinella Pennichi, English Baroque Soloists
|38:04
|Wolfgang Amadeus Mozart
|Clarinet Concerto in A Major, K622: II. Adagio
|Jon Manasse, clarinet, Seattle Symphony, Gerard Schwarz, conductor
|45:49
|George Frideric Handel
|Dixit Dominus
|King’s College Choir, Cambridge, English Chamber Orchestra
|53:04
|Sergei Rachmaninoff
|Vocalise
|Berlin Philharmonic, Lorin Maazel, conductor