Classical Coffee Break Episode 24 – 09.04.25

|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|01:00
|Giovani Paisiello
|Symphony in D Major: I. Allegro spiritoso
|Chopin Chamber Orchestra, Winston Dan Vogel, conductor
|04:00
|Carl Stamitz
|Concerto for Clarinet and Orchestra No. 7 in B Flat Major: III. Rondo
|Chamber Orchestra, Mannheim
|06:46
|Reynaldo Hahn
|Etudes latines: Neere
|Veronique Gens, soprano, Susan Manoff, piano
|10:56
|Antonio Vivaldi
|The Four Seasons – Violin Concerto in E Major, Op. 8 No. 1, RV 269 “Spring”: Largo e pianissimo sempre
|Joshua Bell, violin, Academy of St. Martins in the Fields
|13:29
|Jeremiah Clarke
|The King’s March
|Wynton Marsalas, trumpet, English Chamber Orchestra
|14:26
|Arvo Part
|Berliner Messe (Version for Mixed Choir and String Orchestra): Sanctus
|Concerto Copenhagen, Estonian Philharmonic Chamber Choir
|19:47
|Joseph Haydn
|Symphony No. 49 in F Minor: IV. Finale. Presto
|Tafelmusik Baroque Orchestra, Rachel Podger, conductor
|22:50
|Manuel de Falla
|Canciones populars espanolas, G. 40: 3. Asturiana
|Xuefei Yang, guitar, Johanns Moser, cello (Arr. for Cello and Guitar by Jaume Torrent)
|25:23
|Alessandro Marcello
|Oboe Concerto in D Minor, S.Z799: II. Adagio
|Marcel Ponseele, oboe, Il Gardellino
|29:51
|Wolfgang Amadeus Mozart
|Violin Sonata in C Major, K. 296: III. Rondeau. Allegro
|Arthur Grumiaux, violin, Walter Klien, piano
|34:33
|Dmitri Shostakovich
|Suite from the Gadfly, Op. 97a: VIII. Romance
|Tasmin Little, violin, Piers Lane, piano (Arr. Atovmyan)
|38:34
|Henry Purcell
|Come Ye Sons of Art, Z.323: III. Sound the Trumpet
|Wim Van Hasselt, trumpet, Jorgen Van Rijen, trombone, Mike Fentross, lute, Benedikt Enzler, organ, Jorge Lopez-Escribano, basso continuo
|40:40
|Raynaldo Hahn
|L’enamouree
|Adele Charvet, mezzo soprano, Florian Caroubi, piano
|45:23
|Wolfgang Amadeus Mozart
|Piano Concerto No. 4 in G Major, Kv 41: II. Andante
|Giorgi Gigashvili, piano, Vienna Radio Symphony Orchestra, Howard Griffiths, conductor
|49:44
|Johann Joachim Quantz
|Flute Concerto, QV 5. 174: III. Presto
|Isaac Makhdoomi, recorder, Ensemble Picante (arrangement for alto recorder by Isaac Makhdoomi)
|54:55
|Timo Ruottinen
|The All-Night Vigil “Uspenie”: XIX. Exapostilarion. O Apostles, Assembled Here from the Ends of the Earth
|Kampin Laulu Chamber Orchestra