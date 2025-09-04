Classical Coffee Break

Classical Coffee Break Episode 24 – 09.04.25

Or download file:  https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/09/V2-Classical-Coffee-Break-Ep-24-09.04.25.mp3

Start Time Composer Title Performer
01:00 Giovani Paisiello Symphony in D Major: I. Allegro spiritoso Chopin Chamber Orchestra, Winston Dan Vogel, conductor
04:00 Carl Stamitz Concerto for Clarinet and Orchestra No. 7 in B Flat Major: III. Rondo Chamber Orchestra, Mannheim
06:46 Reynaldo Hahn Etudes latines: Neere Veronique Gens, soprano, Susan Manoff, piano
10:56 Antonio Vivaldi The Four Seasons – Violin Concerto in E Major, Op. 8 No. 1, RV 269 “Spring”: Largo e pianissimo sempre Joshua Bell, violin, Academy of St. Martins in the Fields
13:29 Jeremiah Clarke The King’s March Wynton Marsalas, trumpet, English Chamber Orchestra
14:26 Arvo Part Berliner Messe (Version for Mixed Choir and String Orchestra): Sanctus Concerto Copenhagen, Estonian Philharmonic Chamber Choir
19:47 Joseph Haydn Symphony No. 49 in F Minor: IV. Finale. Presto Tafelmusik Baroque Orchestra, Rachel Podger, conductor
22:50 Manuel de Falla Canciones populars espanolas, G. 40: 3. Asturiana Xuefei Yang, guitar, Johanns Moser, cello (Arr. for Cello and Guitar by Jaume Torrent)
25:23 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D Minor, S.Z799: II. Adagio Marcel Ponseele, oboe, Il Gardellino
29:51 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in C Major, K. 296: III. Rondeau. Allegro Arthur Grumiaux, violin, Walter Klien, piano
34:33 Dmitri Shostakovich Suite from the Gadfly, Op. 97a: VIII. Romance Tasmin Little, violin, Piers Lane, piano (Arr. Atovmyan)
38:34 Henry Purcell Come Ye Sons of Art, Z.323: III. Sound the Trumpet Wim Van Hasselt, trumpet, Jorgen Van Rijen, trombone, Mike Fentross, lute, Benedikt Enzler, organ, Jorge Lopez-Escribano, basso continuo
40:40 Raynaldo Hahn L’enamouree Adele Charvet, mezzo soprano, Florian Caroubi, piano
45:23 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 4 in G Major, Kv 41: II. Andante Giorgi Gigashvili, piano, Vienna Radio Symphony Orchestra, Howard Griffiths, conductor
49:44 Johann Joachim Quantz Flute Concerto, QV 5. 174: III. Presto Isaac Makhdoomi, recorder, Ensemble Picante (arrangement for alto recorder by Isaac Makhdoomi)
54:55 Timo Ruottinen The All-Night Vigil “Uspenie”: XIX. Exapostilarion. O Apostles, Assembled Here from the Ends of the Earth Kampin Laulu Chamber Orchestra

