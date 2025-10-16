Classical Coffee Break, Episode 29 – 10.16.25

Or download file: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/10/Classical-Coffee-Break-Ep-29-10.16.25.mp3
|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|01:12
|Claude Debussy (Arr. Bream for Guitar)
|La fille aux cheveux de lin
|Alexandra Whittingham, guitar
|04:15
|Georg Philipp Telemann
|Concerto for Violin, Strings and Continuo in A Minor, TWV 51:a1: III. Presto
|Isabelle Faust, violin, Akadamie fur Alte Musik Berlin, Bernhard Forck, conductor
|05:42
|Gerald Finzi
|Seven Poems of Robert Bridges: IV. Clear and Gentle Stream
|Aurora Orchestra
|11:03
|Edward Elgar
|Carissima (Version for Violin and Piano)
|Vilde Frang, violin, Thomas Hoppe, piano
|14:35
|Cesar Franck
|Prelude, fugue et variation, Op. 18, FWV 30: Prelude
|Also Ciccolini, piano
|19:49
|Rebecca Dale
|Radiane for Cello & Orchestra
|Raphaela Gromes, cello, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Anna Rakitina, conductor
|26:55
|Wolfgang Amadeus Mozart
|Piano Sonata in C Major: I. Allegro moderato
|Zhu Xiao-Mei, piano
|34:03
|Nikolai Rimsky-Korsakov
|Scheherazade: The Sea & Sinbad’s Ship
|London Philharmonic Orchestra, Alexander Lazarev, conductor
|37:42
|Giuseppe Tartini
|Flute Concerto in G Major: III. Allegro (Transcr. of Violin Concerto, D 105)
|Jean-Pierre Rampal, flute, I Solisti Veneti Chamber Orchestra
|42:41
|Anton Bruckner
|Locus iste, WAB 23
|The Monteverdi Choior, Jonathan Sells, conductor
|45:30
|Luke Howard
|Interlinked: II. Reflection
|Royal Ballet Sinfonia
|51:35
|Oskar Rieding
|Violin Concerto No. 2 in B Minor, Op. 35: I. Allegro moderato
|Itzhal Perlman, violin, Juliard Orchestra, Lawrence Foster, conductor
|55:06
|George Frideric Handel
|Serse, HWV 40, ACt 1, Scene 1: Arioso. “Ombra mai fu”
|Jennifer Larmore, mezzo soprano, Orchestre de Chambre de Lausanne, Jesus Lopez Cobos, conductor