Classical Coffee Break

Classical Coffee Break, Episode 29 – 10.16.25

Leave a comment

Or download file:  https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/10/Classical-Coffee-Break-Ep-29-10.16.25.mp3

Start Time Composer Title Performer
01:12 Claude Debussy (Arr. Bream for Guitar) La fille aux cheveux de lin Alexandra Whittingham, guitar
04:15 Georg Philipp Telemann Concerto for Violin, Strings and Continuo in A Minor, TWV 51:a1: III. Presto Isabelle Faust, violin, Akadamie fur Alte Musik Berlin, Bernhard Forck, conductor
05:42 Gerald Finzi Seven Poems of Robert Bridges: IV. Clear and Gentle Stream Aurora Orchestra
11:03 Edward Elgar Carissima (Version for Violin and Piano) Vilde Frang, violin, Thomas Hoppe, piano
14:35 Cesar Franck Prelude, fugue et variation, Op. 18, FWV 30: Prelude Also Ciccolini, piano
19:49 Rebecca Dale Radiane for Cello & Orchestra Raphaela Gromes, cello, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Anna Rakitina, conductor
26:55 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata in C Major: I. Allegro moderato Zhu Xiao-Mei, piano
34:03 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea & Sinbad’s Ship London Philharmonic Orchestra, Alexander Lazarev, conductor
37:42 Giuseppe Tartini Flute Concerto in G Major: III. Allegro (Transcr. of Violin Concerto, D 105) Jean-Pierre Rampal, flute, I Solisti Veneti Chamber Orchestra
42:41 Anton Bruckner Locus iste, WAB 23 The Monteverdi Choior, Jonathan Sells, conductor
45:30 Luke Howard Interlinked: II. Reflection Royal Ballet Sinfonia
51:35 Oskar Rieding Violin Concerto No. 2 in B Minor, Op. 35: I. Allegro moderato Itzhal Perlman, violin, Juliard Orchestra, Lawrence Foster, conductor
55:06 George Frideric Handel Serse, HWV 40, ACt 1, Scene 1: Arioso. “Ombra mai fu” Jennifer Larmore, mezzo soprano, Orchestre de Chambre de Lausanne, Jesus Lopez Cobos, conductor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.