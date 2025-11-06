Classical Coffee Break

Classical Coffee Break Episode 32 – 11.06.25

Download file:  https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/11/Classical-Coffee-Break-Ep-32-11.06.25.mp3

Start Time Composer Title Performer
04:18 Johann Wilhelm Hertel Trumpet Concerto No. 1 in E-Flat Major: III. Vivace Crispian Steele-Perkins, trumpet, The King’s Consort, Robert King, conductor
08:43 Louis Spohr Clarinet Concerto No. 2 in E-Flat, Op. 57: II. Adagio Jon Manasse, clarinet, Seattle Symphony
15:34 Giovanni Pierluigi da Palestrina Osculeter Me Stile Antico
18:55 Anton Arensky String Quartet, No. 2 in A Minor, Op. 35: I. Moderato Lajtha Quartet
30:07 Antonin Dvorak Slavonic Dance for Four Hands in E Minor, Op. 72/2: Dumka (Allegretto grazioso) Khatia Buniatishvili, piano
33:21 Hildegard von Bingen Caritas abundat (De Spiritu Sancto, Antiphona No. 16) Schola der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard Rudesheim-Eibingen
34:56 Henry Purcell Dido and Aeneas Z. 626 / Act III: “When I Am Laid in Earth” Dido’s Lament (Arr. by Mathieu Herzog for Cello and Strings) Camille Thomas, cello, Brussels Philharmonic, Mathieu Herzog, conductor
40:01 Johann Sebastian Bach Concerto No. 1 in D Major, BWV 972: III. Allegro (Arr. Perroy for Guitar) Raphael Feuillatre, guitar
42:35 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A Major, K. 219 “Turkish”: I. Allegro aperto Hilary Hahn, violin, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Jarvi, conductor
38:29 Traditional Scarbrough Fair (Arr. Parkin for Cello and Guitar) Sheku Kanneh-Mason, cello, Plinio Fernandes, guitar

