Classical Coffee Break Episode 32 – 11.06.25

Download file: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/11/Classical-Coffee-Break-Ep-32-11.06.25.mp3
|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|04:18
|Johann Wilhelm Hertel
|Trumpet Concerto No. 1 in E-Flat Major: III. Vivace
|Crispian Steele-Perkins, trumpet, The King’s Consort, Robert King, conductor
|08:43
|Louis Spohr
|Clarinet Concerto No. 2 in E-Flat, Op. 57: II. Adagio
|Jon Manasse, clarinet, Seattle Symphony
|15:34
|Giovanni Pierluigi da Palestrina
|Osculeter Me
|Stile Antico
|18:55
|Anton Arensky
|String Quartet, No. 2 in A Minor, Op. 35: I. Moderato
|Lajtha Quartet
|30:07
|Antonin Dvorak
|Slavonic Dance for Four Hands in E Minor, Op. 72/2: Dumka (Allegretto grazioso)
|Khatia Buniatishvili, piano
|33:21
|Hildegard von Bingen
|Caritas abundat (De Spiritu Sancto, Antiphona No. 16)
|Schola der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard Rudesheim-Eibingen
|34:56
|Henry Purcell
|Dido and Aeneas Z. 626 / Act III: “When I Am Laid in Earth” Dido’s Lament (Arr. by Mathieu Herzog for Cello and Strings)
|Camille Thomas, cello, Brussels Philharmonic, Mathieu Herzog, conductor
|40:01
|Johann Sebastian Bach
|Concerto No. 1 in D Major, BWV 972: III. Allegro (Arr. Perroy for Guitar)
|Raphael Feuillatre, guitar
|42:35
|Wolfgang Amadeus Mozart
|Violin Concerto No. 5 in A Major, K. 219 “Turkish”: I. Allegro aperto
|Hilary Hahn, violin, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Jarvi, conductor
|38:29
|Traditional
|Scarbrough Fair (Arr. Parkin for Cello and Guitar)
|Sheku Kanneh-Mason, cello, Plinio Fernandes, guitar