Classical Coffee Break Episode 33 – 11.13.25

|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|03:20
|Johannes Brahms
|Violin Concerto in D Major, Op. 77: II. Adagio
|Hilary Hahn, violin, Academy of St. Martins in the Fields, Sir Neville Mariner, conductor
|12:54
|Claude Debussy
|Nuit d’etoiles, CD2, L. 4
|Natalie Dessay, soprano, Philippe Cassard, piano
|16:02
|Antonio Vivaldi
|Concerto for Two Oboes and Two Clarinets in C Major, RV 560: III. Allegro molto
|The King’s Consort, Robert King, conductor
|19:59
|Ernest Shand
|Legende, Op. 201
|Alexandra Whittingham, guitar
|22:53
|Edward Elgar
|Enigma Variations, Op 36: Variation 9. Adagio “Nimrod”
|Royal Philharmonic Orchestra, Andrew Litton, conductor
|26:31
|Johann Sebastian Bach
|Prelude and Fugue in A (WTK, Book II, No. 19), BWV 888: Prelude
|Friedrich Gulda, piano
|31:27
|Ludwig van Beethoven
|Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 “Choral”: IV. Finale. Presto “Ode to Joy”
|Sheila Armstrong, soprano, Anna Reynolds, contralto, Robert Tear, tenor, John Shirley-Quirk, bass, London Symphony Orchestra Chorus, London Symphony Orchestra, Carlo Maria Guilini, conductor