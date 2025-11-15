Classical Coffee Break

Classical Coffee Break Episode 33 – 11.13.25

Or download file:  https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/11/Classical-Coffee-Break-Ep-33-11.13.25.mp3

Start Time Composer Title Performer
03:20 Johannes Brahms Violin Concerto in D Major, Op. 77: II. Adagio Hilary Hahn, violin, Academy of St. Martins in the Fields, Sir Neville Mariner, conductor
12:54 Claude Debussy Nuit d’etoiles, CD2, L. 4 Natalie Dessay, soprano, Philippe Cassard, piano
16:02 Antonio Vivaldi Concerto for Two Oboes and Two Clarinets in C Major, RV 560: III. Allegro molto The King’s Consort, Robert King, conductor
19:59 Ernest Shand Legende, Op. 201 Alexandra Whittingham, guitar
22:53 Edward Elgar Enigma Variations, Op 36: Variation 9. Adagio “Nimrod” Royal Philharmonic Orchestra, Andrew Litton, conductor
26:31 Johann Sebastian Bach Prelude and Fugue in A (WTK, Book II, No. 19), BWV 888: Prelude Friedrich Gulda, piano
31:27 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 “Choral”: IV. Finale. Presto “Ode to Joy” Sheila Armstrong, soprano, Anna Reynolds, contralto, Robert Tear, tenor, John Shirley-Quirk, bass, London Symphony Orchestra Chorus, London Symphony Orchestra, Carlo Maria Guilini, conductor

