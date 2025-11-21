Classical Coffee Break

Classical Coffee Break Episode 34 – 11.20.25

Leave a comment

Or download file:  https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/11/Classical-Coffee-Break-Ep-34-11.20.25.mp3

Start Time Composer Title Performer
00:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D Major, K385 “Haffner”: 3. Menuetto Scottish Chamber Orchestra, Jukka-Pekka Saraste, conductor
04:50 Johann Sebastian Bach Gloria in excelsis Deo, BWV 191: No. 1 Gloria in excelsis Deo Tafelmusik Baroque Orchestra and Chamber Choir, Ivars Taurins, conductor
10:59 Alexander Glazunov Seranade espagnole Op. 20, No. 2 Alexander Rudin, cello, Moscow Symphony Orchestra, Igor Golovchin, conductor
15:43 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: III. Tempo di menuetto Munich Philharmonic Orchestra, Rudolph Kempe, conductor
21:01 Wolfgang Amadeus Mozart La Finta semplice, K 51: Amorett (Rosina) Regula Muhlemann, soprano, Basel Chamber Orchestra, Umberto Benedetti Michelangeli, conductor
25:31 George Frederic Handel Suite in B-Flat Major, HWV 434: IV. Menuet Khatia Buniatishvili, piano
30:50 Traditional Ae Fond Kiss Nicola Benedetti, violin, BBC Scottish Symphony Orchestra, Rory Mcdonald, conductor
35:11 Fernando Sor Duets in A Major, Op. 55: No. 2. Allegretto Wilma van Berkel, Robert Kubica, guitars
37:41 Claudio Monteverdi L’incoronazione di Poppea, SV 308 / Act II: Adagiati, Poppea – Oblivion soave Bernarda Fink, mezzo-soprano, English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner, conductor
41:33 William Byrd Fantasia a 4 (I) Phantasm
43:55 Alexander Glazunov Symphony No. 2 in F-Sharp Minor, Op. 16: III. Scherzo: Allegro vivace Moscow Symphony Orchestra, Alexander Anissimov, conductor
53:11 Rebecca Dale, Robert Frost Stopping by Woods on a Snowy Evening Tennebrae, vocal ensemble, Nigel Short, conductor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.