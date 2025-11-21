Classical Coffee Break Episode 34 – 11.20.25

Or download file: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/11/Classical-Coffee-Break-Ep-34-11.20.25.mp3
|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|00:57
|Wolfgang Amadeus Mozart
|Symphony No. 35 in D Major, K385 “Haffner”: 3. Menuetto
|Scottish Chamber Orchestra, Jukka-Pekka Saraste, conductor
|04:50
|Johann Sebastian Bach
|Gloria in excelsis Deo, BWV 191: No. 1 Gloria in excelsis Deo
|Tafelmusik Baroque Orchestra and Chamber Choir, Ivars Taurins, conductor
|10:59
|Alexander Glazunov
|Seranade espagnole Op. 20, No. 2
|Alexander Rudin, cello, Moscow Symphony Orchestra, Igor Golovchin, conductor
|15:43
|Ludwig van Beethoven
|Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: III. Tempo di menuetto
|Munich Philharmonic Orchestra, Rudolph Kempe, conductor
|21:01
|Wolfgang Amadeus Mozart
|La Finta semplice, K 51: Amorett (Rosina)
|Regula Muhlemann, soprano, Basel Chamber Orchestra, Umberto Benedetti Michelangeli, conductor
|25:31
|George Frederic Handel
|Suite in B-Flat Major, HWV 434: IV. Menuet
|Khatia Buniatishvili, piano
|30:50
|Traditional
|Ae Fond Kiss
|Nicola Benedetti, violin, BBC Scottish Symphony Orchestra, Rory Mcdonald, conductor
|35:11
|Fernando Sor
|Duets in A Major, Op. 55: No. 2. Allegretto
|Wilma van Berkel, Robert Kubica, guitars
|37:41
|Claudio Monteverdi
|L’incoronazione di Poppea, SV 308 / Act II: Adagiati, Poppea – Oblivion soave
|Bernarda Fink, mezzo-soprano, English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner, conductor
|41:33
|William Byrd
|Fantasia a 4 (I)
|Phantasm
|43:55
|Alexander Glazunov
|Symphony No. 2 in F-Sharp Minor, Op. 16: III. Scherzo: Allegro vivace
|Moscow Symphony Orchestra, Alexander Anissimov, conductor
|53:11
|Rebecca Dale, Robert Frost
|Stopping by Woods on a Snowy Evening
|Tennebrae, vocal ensemble, Nigel Short, conductor