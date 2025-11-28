Classical Coffee Break

Classical Coffee Break Episode 35 – 11.27.25

Start Time Composer Title Performer
01:27 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D Major, K. 412: I. Allegro Milos Stevove, French Horn, Capella Istropolitana, Josef Kopelman, conductor
06:05 Bernat Vivancos Vocal Ice: II. Calme, tendre Hera Hyesang Park, soprano, Orchestra del Teatro Carlo Felice, Jochen Rieder, conductor
11:56 Franz Schubert Arpeggione Sonata in A Minor, D. 821: II. Adagio Mischa Maisky, cello, Daria Horava, piano
17:50 Johann Sebastian Bach Sonata for Solo Violin No. 1 in G Minor, BWV 1001: IV. Presto (Arr. for solso guitar) Xuefei Yang, guitar
21:21 Gabriel Faure Apres un reve, Op. 7, No. 1 Yo-Yo Ma, cello, Kathryn Stott, piano
24:04 Edward Elgar Soliloquy for Oboe and Orchestra (Orch. by Gordon Jacob) Albrecht Mayer, oboe, Bamberg Symphony, Jakub Hrusa, conductor
29:43 Georg Philipp Telemann Concerto in B-Flat Major, for 3 Oboes, 3 Violins & Continuo, TWV 44:43: III. Allegro Collegium Musicum 90, Simon Standage, conductor
33:36 Anonymous The Milke-Maid’s Life The Toronto Consort
37:09 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D Major, Op. 6, No. 7: I. Vivace – Allegro Capella Istropolitana, Jaroslav Krchek, conductor
39:40 Frederic Chopin Berceuse in D-Flat Major, Op. 57 Nikita Magaloff, piano
43:57 Luigi Bocherini Guitar Quintet No. 2 in E Major, G. 446: I. Maestoso assai Zoltan Tokos, guitar, Danubius Quartet
52:42 Giovanni Pierluigi da Palestrina Missa Papae Marcelli: Sanctus Sistine Chapel Choir, Massimo Palombella, conductor

