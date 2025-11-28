Classical Coffee Break Episode 35 – 11.27.25

Or download file: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/11/Classical-Coffee-Break-Ep-35-11.27.25.mp3
|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|01:27
|Wolfgang Amadeus Mozart
|Horn Concerto No. 1 in D Major, K. 412: I. Allegro
|Milos Stevove, French Horn, Capella Istropolitana, Josef Kopelman, conductor
|06:05
|Bernat Vivancos
|Vocal Ice: II. Calme, tendre
|Hera Hyesang Park, soprano, Orchestra del Teatro Carlo Felice, Jochen Rieder, conductor
|11:56
|Franz Schubert
|Arpeggione Sonata in A Minor, D. 821: II. Adagio
|Mischa Maisky, cello, Daria Horava, piano
|17:50
|Johann Sebastian Bach
|Sonata for Solo Violin No. 1 in G Minor, BWV 1001: IV. Presto (Arr. for solso guitar)
|Xuefei Yang, guitar
|21:21
|Gabriel Faure
|Apres un reve, Op. 7, No. 1
|Yo-Yo Ma, cello, Kathryn Stott, piano
|24:04
|Edward Elgar
|Soliloquy for Oboe and Orchestra (Orch. by Gordon Jacob)
|Albrecht Mayer, oboe, Bamberg Symphony, Jakub Hrusa, conductor
|29:43
|Georg Philipp Telemann
|Concerto in B-Flat Major, for 3 Oboes, 3 Violins & Continuo, TWV 44:43: III. Allegro
|Collegium Musicum 90, Simon Standage, conductor
|33:36
|Anonymous
|The Milke-Maid’s Life
|The Toronto Consort
|37:09
|Arcangelo Corelli
|Concerto Grosso in D Major, Op. 6, No. 7: I. Vivace – Allegro
|Capella Istropolitana, Jaroslav Krchek, conductor
|39:40
|Frederic Chopin
|Berceuse in D-Flat Major, Op. 57
|Nikita Magaloff, piano
|43:57
|Luigi Bocherini
|Guitar Quintet No. 2 in E Major, G. 446: I. Maestoso assai
|Zoltan Tokos, guitar, Danubius Quartet
|52:42
|Giovanni Pierluigi da Palestrina
|Missa Papae Marcelli: Sanctus
|Sistine Chapel Choir, Massimo Palombella, conductor