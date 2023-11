LISTEN for more Smooth and Contemporary QUINTE JAZZ Saturday October 14, 2023 at 9AM Replay Sunday October 15, 2023 at 4PM

After broadcast on SoundCloud

[https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz]

Ryan Montano Love Crash SINGLE 2023 www.ryanmontanos.com

JC Sol Our Groove SINGLE 2023 www.thatericalper.com/2023/08/27/canadian-rb-artist-jc-sol-ups-the-70s-vibe-our-groove-with-updated-remix

Olivia Maisel Crazy He Calls Me A MOMENT lN TIME 2023 www.oliviamaisel.com

Geof Bradfield Some Other Sunday OUR HEROS 2023 geofbradfield.com

Faut Tuac Stay SINGLE 2023 fuattuac.com/music

Hank Bilal Sunny Days SINGLE 2023 www/hankbilalmusic.comJeff Coffin Jordan Perlson Viktor Krauss Say lt Seems COFFIN PERLSON KRAUSS 2023 www.jeffcoffin.com

Gonzalo Rubalcaba Windows BORROWED ROSES 2023 www.gonzalorubalcaba.com

Alyssa Giammaria ln Time lN TlME 2023 alyssagiammaria.com/about

Andrew Rathbun Still A Thing THE SPEED OF TIME 2023 andrewrathbun.com

Carol Albert Sol lpanema SINGLE 2023 www.carolalbertmusic.com

House Of Waters Avaloch ON BECOMlNG 2023houseofwaters.com/home