LISTEN For More Smooth Contemporary QUINTE JAZZ on CANADA DAY Weekend Saturday July 1 at 9 AM REPLAY Sunday July 2 4 PM

Tape Five Once Upon A Summernight THE ROARING 2020’s 2019 tapefive.com

Pat Metheny Group Every Summer Night LETTER FROM HOME 1999 www.patmetheny.com

Brian Simpson & Steve Oliver Last Summer UNIFIED 2020

bsimpsonmusic.com/music

Monica Lee Summertime YOU ME AND THE MOON 2023

www.monicaleemusic.com

Pilc Moutin Hoenig You Are The Song YOU ARE THE SONG 2023 justin-time.com/collections/pilc-moutin-hoenig

Marc Jordan Waiting For The Sun To Rise WAITING FOR THE SUN TO RISE 2023 www.marcjordan.com

The Ahmad Jamal Trio Dolphin Dance THE AWAKENING 1970

ahmadjamal.com

Laila Biali Quiet Nights & Quiet Stars YOUR REQUESTS 2023

lailabiali.com/bio

Gabriel Mark Hasselbach Chill Will TONGUE AND GROOVE 2021

gabrieljazz.com

Miss Emily End Of The World DEFINED BY LOVE 2022 themissemily.com

Robert Crawford To The Sky SINGLE 2023 keyedupproductions.com