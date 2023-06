Listen For More Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Saturday June 17 at 9 AM REPLAY Sunday June 18 4 PM

After broadcast on SoundCloud

Bake Aaron Big Bounce LOVE AND RHYTHM 2023 www.blakeaaron.com

Anthony Hervey Yesterday WORDS FROM MY HORN 2023

www.anthonyherveymusic.com

JackSax Davies Midnight Magic 2023www.jacksaxdavies.com/music

Lauren Henderson Day Dream CONJURING 2023 www.laurenhendersonmusic.com/about.html

Kevin Flournoy Tell Me If You Still Care SINGLE 2023 www.kevinflournoy.com

Duncan Hopkins Foxy Trot THE MUSIC OF KENNY WHEELER 2023 www.allaboutjazz.com/musicians/duncan-hopkins

Mira Choquette Love Crime IN REEL TIME 2023 https://orangegrovepublicity.com/…/mira-choquette-in…

Brien Andrews Atmosphere SINGLE 2023 www.brienandrews.com

Chris Big Dog Davis R U Serious 2023 www.allaboutjazz.com/musicians/chris-big-dog-davis

Project Seb Parent Rat Pack PROJECT SEB PARENT 2023 orangegrovepublicity.com/Clients/projet-seb-parent

Frank Piombo Luca’s Groove SINGLE 2023 frankpiombo.com

Matt Ulery Left Window MANNERIST 2023 www.mattulery.com