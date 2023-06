LISTEN For More Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Saturday June 24 at 9 AM REPLAY Sunday June 25 4 PM

After broadcast on SoundCloud

https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz



Maple Blues Band Stop Talkin LET’S GO 2023 www.maplebluesband.com

Rainforest Band Good Medicine GOOD MEDICINE 2023 rainforestband.net/peace-to-the-planet

Greg Adams & East Bay Soul Dreams Come True THE REAL 2023

eastbaysoul.com/greg-adams

Laila Biali Bye Bye Blackbird YOUR REQUESTS 2023 lailabiali.com/bio

Javier Nero Dark Tranquil Water KEMET THE BLACK LAND 2023 www.javiernero.com

Marc Jordan Coltrane Plays The Blues WAITING FOR THE SUN TO RISE 2023 www.marcjordan.com

Javier Red’s Imaginary Converter Choices LIFE & UMBRELLA 2023 javierredmusic.com/home

Ilya Serov Night In St Petersburg JUST FRIENDS 2023 www.ilyaserov.com

Doug Beavers Sea LUNA 2023 www.dougbeavers.com

Daryl Bebe Full Circle SINGLE 2023 darylbeebemusic.com

Kevin Jackson KJ’s Vibe SINGLE 2023 musicbykevinjackson.com

Judah Sealey Set The Tone SINGLE 2023 judahsealy.com