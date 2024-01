LISTEN for Smooth and Contemporary QUINTE JAZZ Saturday January 13, at 9AM Replay Sunday January 14, 2024

After broadcast on SoundCloud https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz

Tape Five Crazy Little Thing Called Swing 2023

Casey MacGill Swingin’ In The Rain LOVE LETTER VOL.1 2023

Ulysses Owens Jr & Generation Y Better Days A NEW BEAT 2023

🍁Hilario Duran Autumn Nocturne 2023

Kenny G Over The Rainbow INNOCENCE 2023

🍁Ben Wendel Tenderly ALL ONE 2023

Lori Williams Take My Wings 2023

🍁Don Thompson Rob Pilitch Suite Nexus BELLS NOW AND THEN 2023

Mike LevineThinking Of You REFLECTION 2023

🍁Samuel Bonnet Nardis HYBRIDE 2023

PJ Spraggins If This Isn’t Love STICK IT OUT 2023

Marshall Gilkes & The WDR Big Band Fresh Start LIFE SONGS 2023