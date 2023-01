Listen For Smooth Contemporary QUINTE JAZZ

Saturday January 14 9 AM 102.7FM Radio Waterloo

Paul Taylor And This Now AND THIS NOW 2021 paultaylorsax.com

Steve Baxter Got Digging BLOW FOR J 2022 jazzinfo.org/artist/steve-baxter

Claudia Campagnol Everything’sOK RIGHT NOW 2022 www.claudiacampagnol.com

Winnipeg Jazz Orchestra Oriri VOICES A MUSICAL HERITAGE 2022

www.winnipegjazzorchestra.com

Vel Lewis & Michael Garvin Bossaflowz SINGLE 2022 www.vellewis.com

Heather Chung A World Away SINGLE 2020 Old Montreal SINGLE 2022 www.aworldawaysingle.com

Mario Rossi Wonderlove SINGLE 2022 mariorossimusic.com

Heather Ferguson Body & Soul LUSH LIFE 2022 heatherferguson.ca

Von Stupart It Feels So Good SINGLE 2022www.vonstupartmusic.com

Roddy Ellias Free Spirit Ensemble Not This Room NOT THIS ROOM 2021 https://orangegrovepublicity.com/…/roddy-ellias-free…

Lisa Addeo Perfect Timing SINGLE 2022 lisaaddeo.com

Keith Andrew Quantum Soul SINGLE 2022 www.keithandrew.com

