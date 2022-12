Listen For Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Christmas Holiday Music

Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Christmas Holiday Music

Saturday December 24 at 9 AM 102.7FM Radio Waterloo

http://kwvoip.ca:8000/radiowaterloo

After broadcast on SoundCloud

https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz



Kim Scott Glorious SINGLE 2022 kimscottmusic.com

Johnathan Fritzen Deck The Halls SINGLE 2022 www.jonathanfritzen.com

Olivia Rox Jingle Bells AN OLIVIA ROX CHRISTMAS 2022 oliviarox.com

Blake Aaron Sleigh Ride SINGLE 2022 www.blakeaaron.com/home

🍁 Gabriel Mark Hasselbach I’ll Be There SINGLE gabrieljazz.com

🍁 Laila Biali My Favorite Things SINGLE 2022 lailabiali.com

Blair Bryant Christmas With You SINGLE 2022 www.blairbryantmusic.net

Jessy J What Child Is This JESSY J CALIFORNIA CHRISTMAS VOL2 2022 www.jessyj.com

Dean James Arnette’s Holiday SINGLE 2022 www.deanjamesjazz.com

Chris Big Dog Davis White Christmas CHRISTMAS IN CONNECTICUT 2022 chrisbigdogdavis.hearnow.com

Dave Koz And Friends Happy Christmas CHRISTMAS BALLADS 2022 www.davekoz.com

🍁 Emilie Claire Barlow My Dear Acquaintance LUMIERES D’HIVER 2017 www.emilieclairebarlow.com