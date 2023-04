Listen For Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Saturday April 8 at 9 AM NEW REPLAY Sunday April 9 4 PM

After broadcast on SoundCloud https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz

Aaron Brown’s Fubop Collective Satin Sunset SINGLE 2023 Astrocolor Night Flight MOONLIGHTING 2023 www.astrocolormusic.com/about Gerem 3 Apocalypse SINGLE 2023

Astrocolor Coming Home MOONLIGHTING 2023 Dee Lucas Stay Strong SINGLE 2023

The Ostara Project THE OSTARA PROJECT 2022 Kyle Schroeder Fresh Start SINGLE 2023 Hubert Eaves IV Let’s Get Serious SINGLE 2023

Nick Maclean Quartet Road Warrior SINGLE 2023 nicholasmaclean.com/nickmacleanquartet Will Dowling Early Years SINGLE 2023 Sharon Rae North The Kiss That Wakes You SILHOUETTE 2022

Spence Jeanny’s Love SINGLE 1991