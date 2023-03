Listen For Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Saturday March 18 9 AM

After broadcast on SoundCloud

https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz

DS Wilson Nightfall SKYLINE 2023 www.dswilsonmusic.com

Freddie Fox Well Alright SINGLE 2023 www.freddiefox.com

Gil Nothing (Leslie’s Song) BETTER DAYS forthcoming 2023 www.gilsings.co

Leo P Black Cat COMING UP ACES 2022 www.yamaha.com/artists/leop.html

Greenhouse Ensemble Toupet Carre REZ DE CHAUSSE 2023 www.greenhouse-ensemble.com

Marcia Miget We Return SINGLE 2023 mee-j.com

The Maple Blues Band Let’s Go LET’S GO 2023 www.maplebluesband.com

The Braxton Brothers Let’s Have A Good Time 2023 SINGLE thebraxtonbrothers.com

The Ostara Project Bye Bye Blackbird THE OSTARA PROJECT 2022 jodiproznick.com/the-ostara-project

The Ostara Project Delta Sky THE OSTARA PROJECT 2022 jodiproznick.com/the-ostara-project

Tina Hartt Absence Of You ABSENCE OF YOU tinahartt.com 2023

Boney James Detour DETOUR 2023 boneyjames.com

Dave Koz Wrapped Up In Your Smile SiINGLE 2022 www.davekoz.com