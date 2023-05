Listen For Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Saturday May 27 at 9 AM Replay Sunday May 28 4 PM

After broadcast on SoundCloud https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz



Steve Oliver Skyway SINGLE 2023 www.steveolivermusic.com

Don Braden Creepin EARTH WIND AND WONDER VOL2 www.donbradenjazz.com/about

Elise Lunden It’s The Way You Smile SINGLE 2023

www.facebook.com/profile.php?id=100082685294265

Luiz Millan Pacuiba BRAZILIAN MATCH 2023

lydialiebman.com/index.php/project/luiz-millan

Luna O’Cero Sweet Dreams Are Made COME’N TRY LATIN 2023

tunepical.com/luna-ocero-come-n-try-latin

The Composers Collective West Toronto Ode THE T O PROJECT 2023

https://www.christianovertonmusic.com

Kirk Lightsey Heaven Dance LIVE AT SMALLS JAZZ CLUB 2023

www.facebook.com/kirklightsey

Jaco Pastorious Blackbird WORD OF MOUTH 1961 jacopastorius.com

Nick Maclean Quartet Wisdom Of Aurelius SINGLE 2023 nicholasmaclean.com/nickmacleanquartet

Ben Wendel Speak Joy ALL ONE www.benwendel.com/biography

Winnipeg Jazz Orchestra Shadows VOICES A MUSICAL HERITAGE 2022

www.winnipegjazzorchestra.com