Listen For Smooth Contemporary QUINTE JAZZ

Saturday December 31 at 9 AM 102.7FM Radio Waterloo

http://kwvoip.ca:8000/radiowaterloo

After broadcast on SoundCloud

https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz



Ultrablue Skybound SINGLE 2022 www.ultrabluejazz.com

🍁Heather Ferguson The Look Of Love LUSH LIFE 2022 heatherferguson.ca

Dennis Finger Roll Nelson Give Me A Clean Heart INTO THE SMOOTH 2022 denjazz.wixsite.com/website

🍁RJ DeBlanc Flamme and Chanson Pour Marguerite HEY DAY 2022 https://bentriverrecords.macewan.ca/…/spotlight-on-rj…/

Steve Baxter What’s My Name www.last.fm/music/Steve+Baxter/+wiki

🍁Longtoe La Tete en L’Air LE BANQUET

www.allaboutjazz.com/musicians/nicolas-lanctot

Tom Browne Cupid Shuffle UNDER COVERS 2022 www.tombrowne.org

🍁Lauren Falls New View A LITTLE LOUDER 2022 www.laurenfallsmusic.com/about

Bryan Anderson Smokin GROVE CAFE 2022 bryanandersonmusic.com/bio

Rebecca Angel Maureen LIFE CHOICES 2022 rebeccaangel.net

Michael Fields I Feel Like That SINGLE 2022 Michael Field michaelfieldsjr.com/home