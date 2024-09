New Music Added to Libretime + Horizon Broadening Hour #45

What’s up, y’all? First up, here’s what has been added to Libretime in the past week:

The Search Indulgence Indie Rock No Eddy Ruyter Waves New Age CanCon Sublunar Express Night Tortoise – Single Rock CanCon Neff Irizarry Cambio (Change) Latin Jazz No K-Blitz Sauce God (Clean Singles) Hip Hop CanCon Calgareal Vanishing Points Jazz CanCon Taegen Domstad Cabin Sessions Folk CanCon K-Blitz Sauce God Hip Hop NSFR CanCon Cold Summer Altlasten Punk No Raging Flowers 3-Year-Old’s Empathy – Single R&B No Sheenah Ko Transformation Pop CanCon Pete Loveland Skipping Stones Alternative CanCon Ficmaro Return to Salt – Single Electronic No Jeff Vidov All Night Long – Single Rock CanCon Chante Paquette Little White Lies – Single Country CanCon Z.M.A Kingdom Pop No Faultlines Freedom – Single Folk No Sexy Mathematics Sexy Mathematics Alternative CanCon Camille Miller Leave It Alone – Single Rock No John Gogo Western Balladeer Folk CanCon Billie Zizi Neon Dream – Single R&B CanCon Kylie Fox Sequoia Singer-Songwriter CanCon Sia Shells The Ocean – Single Pop CanCon Tara Van Glow – Single Folk CanCon Good Group Thanks for Coming It’s a Game – Single Alternative CanCon Owen Marchildon Dangling Towards Heavy Sunlight Folk CanCon Harley Olivia Hiding Little Pieces Pop CanCon Puma June Bad Habits – Single Pop CanCon Jude Columb Say That You Love Me – Single Alternative Part 2 is explicit No The Mayas ¡SAMPOL! Rock/World No Kolida Babo Spirits of Mauronoros Jazz No Jude Columb Waiting – Single Alternative No Sussex Shine Blues CanCon The Riches Kangaroo Rock CanCon Julia Dales Silver Lady – Single Electronic CanCon CHARLOT Watsu – Single Pop No Gumbo Kings All Night Long – Single Alternative No Jeroen Houben Torch Song (Original Soundtrack) Pop No MELL VF Nowhere Land – Single Pop No The Grand East Bullet Dodger Rock No Zuco 103 Telenova Remix Vol. 1 – Sweet [EP] Electronic No Jacob Drescher Leave It – Single Alternative No Lov3less Better For Me – Single Pop No Zo Lief Pinch Me – Single Pop No Komodo Mansa Musa – Single Rock No The Bohemian Brothers Fresh Air Rock CanCon/KwCon Sean Bienhaus Hold On – Single Alternative Radio Edit Available CanCon Rat Silo Cantrustaman – Single Rock CanCon Devin Gray Melt All The Guns II Jazz No Alex Henry Foster A Measure of Shapes and Sounds Ambient CanCon Eric St. Laurent Darn, That Band! World CanCon Devin Gray Most Definitely Jazz No Charles Szczepanek & Sherry Finzer Ray of Light – Single Ambient Indeterminable Charles Szczepanek & Sherry Finzer Forest Rains – Single Ambient Indeterminable Sarah Burton Swoonville Country No

Here is tonight’s Horizon Broadening Hour:

Tracklist:

The Bohemian Brothers – Space Dogs

Sexy Mathematics – When Isometrics Collide

Rat Silo – Cantrustaman

Jeff Vidov – All Nite Long

The Riches – The Kids are Wild

Sean Bienhaus – Hold On (Radio Edit)

Good Group Thanks For Coming – It’s a Game

Sussex – Parlez-Moi D’amour

Kylie Fox – Spend the Morning

Raging Flowers – 3 Year Old’s Empathy

Sia Shells – The Ocean

Celine Georgi – Honey

Z.M.A – Magnet for Crazies

Julia Dales – Silver Lady

Harley Olivia – Cherries

Billie Zizi – Neon Dream

Puma June – Bad Habits

Jude Columb – Say That You Love Me

Taegen Domstad – Things I Can’t Explain

Faultlines – Freedom

John Gogo – Tom Three Persons

Tara Van – Glow

Sarah Burton – Not Against Falling In Love

Owen Marchildon – Weather Gurl

Sublunar Express – Night Tortoise

Pete Loveland – Razor Sharp Paintbrush

Calgareal – La Soupe

Neff Irizarry – Cabo Rojo (Cape Red)

Kolida Babo – Free For All

Devin Gray – More Meritocracy

Eddy Ruyter – Broken Waltz

Eric St. Laurent – Quizas, Quizas, Quizas

The Mayas – Dahil Sa Iyo

Alex Henry Foster – Self Portrait

See y’all next time!