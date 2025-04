New Music Added to Libretime + Horizon Broadening Hour #75

What’s up, y’all? As always, here is what I have added to Libretime in the past week:

Cheyanne Summer We’ve Got Time Pop CanCon Ostara Project Roots Jazz CanCon Simon & Paul Vowels Punk CanCon Alan Pasqua New Hope Jazz No kpec3 arrival Greater is HE – Single Rock / Christian No TeethOut Brittle but Elite Punk CanCon Trivan Dark Malicious Desire – Single Metal No Ana Marija Sr ‘Moj tajni lutkar’ – Single Electronic No Morten Haxholm Magnolia – Single Jazz No DEREV TROUBLED MIND Rock CanCon The Tennessee Cree Hellbound Train – Single Folk CanCon Brian Sumner I Used To Love You – Single Folk No NO HAY BANDA & Steven Takasugi Il Teatro Rosso Classical CanCon Dean Young Blue Tequila Nights – Single Country CanCon Heather Feather Happy for You – Single Pop / Children’s Music CanCon Jack Judd Birdie – Single Folk Instrumental also available No Vampire Slumber Party HOLES Rock No Aidan Skira Control (She’s So) – Single Hip Hop NSFR CanCon Dear Rouge Black to Gold (Stripped) – Single Rock CanCon The Bapti$$ Mister 808 – Single Hip Hop NSFR CanCon Joe Lapinski Hurt a Bird – Single Folk CanCon Jont Fingers Crossed – Single Folk No TR3NT 5150 – Single Alternative CanCon TR3NT Composure – Single Alternative CanCon TR3NT Different Cities – Single Alternative CanCon TR3NT Dreams or Nightmares – Single Alternative CanCon TR3NT Falling From The Sky – Single Alternative CanCon TR3NT Notice Me – Single Alternative CanCon TR3NT Pride – Single Alternative CanCon Sam Dickinson Gemini Duets Jazz CanCon Crossword Smiles Consequences & Detours Rock No Oliver Lutz Calamari Fantasy Jazz No Web Web Plexus Plexus Jazz No Chick Boyd F*** Don’t Fight Make Love Not War Pop NSFR CanCon Dual Dialect Wild Plants Cover the Abandoned Nuclear Site Electronic No Museums IN WAVES – Single Rock CanCon Museums Sink Your Teeth – EP Rock CanCon Lost Planet Airmen Forgotten Son – Single Punk CanCon Patche Boulet – Single Electronic No Bad Bad Joel Another Day With You – Single Electronic CanCon Armoire Genre, Emo! Rock CanCon Roy Head Last Time Around Blues No Takuya Karoda EVERYDAY Jazz No Sheldon Agwu Kintsugi Jazz No Katherine Kyu Hyeon Lim & Joey Chang Muzosynth Orchestra Vol. 1 Jazz No Dream Brigade Dream Brigade Jazz No Sohayla Smith Teenage Dirtbag (Cover) – Single Country CanCon Jay Williams ABISHAG (Ancient Mix) – Single Electronic No The Legendary Ten Seconds Ricardian Argosy Folk No Gwynn Davies Only a Boy When You Needed a Man Folk CanCon Katja T Lucky Me – Single Pop No REDDSTAR F33L G00D – Single Rock No

Here is tonight’s Horizon Broadening Hour:

Tracklist:

Ostara Project – Dreams and Olive Trees

Sam Dickinson – My Shepherd Collie Baby

Oliver Lutz – SWOOSH

Web Web – Bird’s Lament

Marie Morck – Look for the Silver Lining

Morten Haxholm – Magnolia

Alan Pasqua – I Don’t Know Why (I Just Do)

Dual Dialect – Rise like Emerald Serpents

Patche – Boulet

Bad Bad Joel – Another Day Without You

Ana Marija Sir – Moj Tanji Lutkar (feat. N I K O L I N A)

Olivier Loridan – Valentine Theme

Kerrier Collective x wolf peaches – Fake Silence

Alexander Flood – Don’t Wait 4 Me (feat. Kara Manning)

Cheyanne Summer – Do You Love Me?

Sugar Soap – Time to Come Alive

Gardener – Spinning Out

Ribbon Skirt – Wrong Planet

Simon & Paul – Wee Oo

TeethOut – Lifeline II (feat. Madison Regan from Last Good Thing)

Lost Planet Airmen – Forgotten Son

Crossword Smiles – Night Train

TR3NT – Notice Me

Kpec3 arrival – Greater is HE

Kasador – I Don’t Hate You (But I’m Trying)

Sister Ray – Andrew Alexander

Joe Lapinski – Hurt a Bird

Brian Sumner – I Used To Love You

The Legendary Ten Seconds – King in the Car Park

Jont – Fingers Crossed

The Tennessee Cree – Hellbound Train

Dean Young – Blue Tequila Nights

Rachel Kane – Holler at the Wind

See y’all next time!