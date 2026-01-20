Radio Nowhere Episode 143, 1/19/26

Download: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2026/01/RadioNowhere260119Episode143.mp3, 59m43s, 82.0 MBytes
|1:10
|You’re On Top
|B.B. King
|3:59
|Street Corner Talkin’
|Savoy Brown
|7:48
|Elected
|Alice Cooper
|11:46
|Rip This Joint
|The Rolling Stones
|14:06
|Old Folks Boogie
|Little Feat
|18:33
|Steppin’ Out Under The Moon
|Big Rude Jake
|22:37
|Greatest Story Ever Told
|Bob Weir
|26:15
|You Mean Nothing To Me
|Jay Reatard
|29:23
|I Can’t Keep From Crying Sometimes
|Al Kooper
|33:22
|I Can’t Keep From Crying Sometimes
|Ten Years After
|38:40
|Rock My Plimsoul
|Jeff Beck
|42:50
|Moving In Stereo
|The Cars
|47:31
|Thanks
|James Gang
|49:49
|Générique
|Miles Davis Quintet
|52:37
|The Walk
|Mayer Hawthorne