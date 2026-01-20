Radio Nowhere

Radio Nowhere Episode 143, 1/19/26

Download: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2026/01/RadioNowhere260119Episode143.mp3, 59m43s, 82.0 MBytes

1:10 You’re On Top B.B. King
3:59 Street Corner Talkin’ Savoy Brown
7:48 Elected Alice Cooper
11:46 Rip This Joint The Rolling Stones
14:06 Old Folks Boogie Little Feat
18:33 Steppin’ Out Under The Moon Big Rude Jake
22:37 Greatest Story Ever Told Bob Weir
26:15 You Mean Nothing To Me Jay Reatard
29:23 I Can’t Keep From Crying Sometimes Al Kooper
33:22 I Can’t Keep From Crying Sometimes Ten Years After
38:40 Rock My Plimsoul Jeff Beck
42:50 Moving In Stereo The Cars
47:31 Thanks James Gang
49:49 Générique Miles Davis Quintet
52:37 The Walk Mayer Hawthorne

