The Clean Up Hour, Mix 263

What’s up, y’all? Brand new Clean Up Hour where we kick off the show’s Ode to 2009, taking a look back at the first four months of a whirlwind year.

Tracklist (part two available elsewhere):

Slim Thug & Yelawolf – I Run

Rick Ross, T-Pain, Kanye West, & Lil Wayne – Maybach Music 2

Jadakiss – Can’t Stop Me

Drake & Lil Wayne – Ignant S**t

Meek Mill, Bump J, & Gillie da Kid – We Gettin Money

Pill – Trap Gon Ham

OJ da Juiceman & Gucci Mane – Make Tha Trap Say Aye

Bow Wow & Soulja Boy – Marco Polo

Nicki Minaj & Gucci Mane – Slumber Party

Tyga & Lil Wayne – Breaktime

French Montana, Max B, & Mac Mustard – Waveyy

Joe Budden & The Game – The Future

UGK, Lil Boosie, & Webbie – ***** *******

Asher Roth – I Love College

Charles Hamilton – High School Reunion/Collide a Scope

Classified – Get Out the Way

K-OS – 4 3 2 1

TiRon & Pac Div – Paper

MF DOOM – Microwave Mayo

Gorilla Zoe – Lost

Big Sean – Minds Playin Tricks On Me

Wiz Khalifa – Name On a Cloud

Charles Hamilton – In Case I Actually Get Her

Rick Ross, Pusha T, Fabolous, Birdman, DJ Khaled, & T-Pain – Maybach Music 2.5

Slim Thug, Nipsey Hussle, Brisco, Slim Thug, Yo Gotti, & E-40 – I Run (Remix)

See y’all next time!