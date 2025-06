The Clean Up Hour, Mix 323

What’s up, y’all? Here is tonight’s Clean Up Hour — a brief meditation on impending doom, then music to wash the doom away, if only temporarily.

Tracklist:

Lil Wayne, BigXthaPlug, & Jay Jones – Hip Hop

Smiley & Drake – 2 Mazza

Anycia & Latto – Back Outside

GoldLink & Paco Panama – AFRICAN

Snoop Dogg – Unsung Heroes

Lil B – BasedGod BasedRock Based Freestyle

G Perico, E-40, & DJ Drama – Gangsta

Kendrick Lamar – Squabble Up

DJ Quik, AMG, & Mausberg – Speak On It

Jay Worthy & Daz Dillinger – Bad B****

Curren$y & Fendi P – Shark Tank

Boldy James – Nancy Botwin

Bluestaeb & LOUIS VI – THE ROSES

Kid Cudi & Sharam – She Came Along

Ski Beatz, Tabi Bonney, & Murs – Hip-Hop & Love

Niko B – What am I to do?

Buck 65 – Ethics for Demons

Aesop Rock – John Something

zoomo & Wiki – Problem Solver

Bruiser Wolf – Say No More

Domo Genesis – Cashmere

NxWorries – MoveOn

Dom Kennedy – Confidence

SiR – John Redcorn

4batz & Wale – When I Get Home

Logic – Flawless

Doechii – BEVERLY HILLS

DOMi & JD BECK – U DON’T HAVE TO ROB ME

Amir Obe – LAST TIME

Blush (Kevin Abstract, Ameer Vaan, LOVESPELLS, SEKOU) – EVERYBODYPLAYSTOWIN

Home Brew – 80 Down Scenic

Larry June & Cardo – Gas Station Run

Little Simz, Wretch 32, & Cashh – Blood

Fonz-e-Mak (aka EMIL) – My Super Dope Red Flannel

Blu, August Fanon, Wyldeflowher, Geminelle, Yah-Ra, Lexxus, & Noveliss) – Love (1-4)

See y’all next time!