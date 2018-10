A callout to counter the PEGIDA demo in London on October 13th, a mention of an article “regarding lindsay shepherd”, and a new visual guide to alt-right and fascist symbols.

Listen to the podcast here: https://archive.org/download/Awl-radio-2018-09-21-antipegidacallout-guidetofashSymbols/aw%40l-radio-2018-09-21-antipegidacallout-guidetofashSymbols.mp3

From:: Grand River Community News