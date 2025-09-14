Or download file: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/09/Classical-Coffee-Break-Ep-27-09.25.25.mp3
|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|01:11
|Antonio Vivaldi
|Concerto for Violincello and Orchestra
|Sol Gabetta, cello, Andres Gabetta, violin, Capella Gabetta ensemble
|05:09
|Jules Massenet
|Ave Maria sur la Meditation de Thais: Andante religioso “Ave Maria, gratia plena” (Arr. Spindler for Soprano, Choir, Violin Solo and Orchestra)
|Hera Hyesang Park, soprano, Coro del Teatro Carlo Felice, Orchestra del Teatro Carlo Felice
|10:55
|Johann Sebastian Bach
|Brandenburg Concerto No. 1 in F Major, BWV 1046: Allegro
|Festival Strings, Lucerne, Rudolf Baumgartner, conductor
|15:24
|Johann Brahms
|Violin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108 II. Adagio
|Arthur Grumiaux, violin, Gyorgy Sebok, piano
|20:13
|Thomas Tomkins
|I Heard A Voice From Heaven
|Deller Consort
|23:15
|Pietro Mascagni
|Cavalleria Rusticana: Intermezzo Sinfonico
|Gothenburg Symphony Orchestra, Neeme Jarvi, conductor
|28:20
|Luigi Boccherini
|Guitar Quintet No. 1 in D Minor, G. 445: III. Minuetto
|Zoltan Tokos, guitar, Danubius Quartet
|32:39
|Francisco Guerro
|Ego Flos Campi
|Stile Antico
|35:54
|William Byrd
|Fantasia a 4 (III)
|Phantasm
|39:01
|Felix Mendelssohn
|Lied ohne Worte in F-Sharp Minor, Op. 67/2
|Khatia Buniatishvili, piano
|40:34
|Jean-Joseph Cassanea De Mondonville
|Dominus Regnavit: Parat Sedes
|Tafelmusik Baraoque Orchestra
|43:35
|Johann Sebastian Bach
|Violin Partita No. 3 in E Major, BWV 1006: III. Gavotte en Rondeau (Transcribed for Guitar)
|Raphael Feuilatre, guitar
|48:08
|Max Bruch
|Kol Nidrie, Op. 47
|Maria Kliegel, cello, National Symphony Orchestra of Ireland, Gerhard Markson, conductor