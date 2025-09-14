Classical Coffee Break

Classical Coffee Break, Ep 27 – 09.25.25

Or download file:  https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/09/Classical-Coffee-Break-Ep-27-09.25.25.mp3

Start Time Composer Title Performer
01:11 Antonio Vivaldi Concerto for Violincello and Orchestra Sol Gabetta, cello, Andres Gabetta, violin, Capella Gabetta ensemble
05:09 Jules Massenet Ave Maria sur la Meditation de Thais: Andante religioso “Ave Maria, gratia plena” (Arr. Spindler for Soprano, Choir, Violin Solo and Orchestra) Hera Hyesang Park, soprano, Coro del Teatro Carlo Felice, Orchestra del Teatro Carlo Felice
10:55 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F Major, BWV 1046: Allegro Festival Strings, Lucerne, Rudolf Baumgartner, conductor
15:24 Johann Brahms Violin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108 II. Adagio Arthur Grumiaux, violin, Gyorgy Sebok, piano
20:13 Thomas Tomkins I Heard A Voice From Heaven Deller Consort
23:15 Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana: Intermezzo Sinfonico Gothenburg Symphony Orchestra, Neeme Jarvi, conductor
28:20 Luigi Boccherini Guitar Quintet No. 1 in D Minor, G. 445: III. Minuetto Zoltan Tokos, guitar, Danubius Quartet
32:39 Francisco Guerro Ego Flos Campi Stile Antico
35:54 William Byrd Fantasia a 4 (III) Phantasm
39:01 Felix Mendelssohn Lied ohne Worte in F-Sharp Minor, Op. 67/2 Khatia Buniatishvili, piano
40:34 Jean-Joseph Cassanea De Mondonville Dominus Regnavit: Parat Sedes Tafelmusik Baraoque Orchestra
43:35 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3 in E Major, BWV 1006: III. Gavotte en Rondeau (Transcribed for Guitar) Raphael Feuilatre, guitar
48:08 Max Bruch Kol Nidrie, Op. 47 Maria Kliegel, cello, National Symphony Orchestra of Ireland, Gerhard Markson, conductor

