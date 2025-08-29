Classical Coffee Break Episode 23 – 08.28.25

Or download file: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/08/V1-Classical-Coffee-Break-Ep-23-08.28.25.mp3
|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|01:23
|Ralph Vaughan Williams
|Prelude: 49th Parallel
|Czech Symphony Orchestra, Michaela Rozsa Ruzichova, conductor
|03:42
|Amy Beach
|4 Sketches, Op. 15: III. Dreaming
|Raphaela Gromes, cello, Julian Riem, piano
|08:30
|Rodrigo Ruiz
|Venus & Adonis, R. 10: XIV. The Gentle Lark
|Grace Davidson, soprano, George Herbert, piano
|11:38
|Dominic Scarlatti
|Sonata in A Major, L. 395: II. Allegro assai
|Borbala Seres, guitar
|15:07
|Camille Saint-Saens
|Berceuse, Op. 38
|Irene Duval, violin, Angus webster, piano
|20:18
|Ludwig von Beethoven (Cadenza: Benedetti & Marsalas)
|Violin Concerto in D Major, Op. 61: III. Rondo. Allegro
|Nicola Benedetti, violin, Aurora Orchestra, Nicolas Collon, conductor
|29:44
|Peter Warlock
|Capriol Suite: 5 Pied-en-L’air
|Academy of St. Martins in the Fields, Sir Neville Marriner, conductor
|32:05
|Johann Sebastian Bach
|Trio Sonata in G Major, BWV 1039: II. Allegro ma non presto
|Tefelmusik Baroque Orchestra, Jeanne Lamond, conductor
|35:22
|Reynaldo Hahn
|7 Chansons grises: No. 5, L’heure exquise
|Anne Sofie von Otter, mezzo soprano, Bengt Forsberg, piano
|39:28
|Wolgang Amadeus Mozart
|Piano Trio in C Major, K. 548: 3. Allegro
|Beaux Arts Trio
|43:20
|Francois Couperin
|Le Tic-Toc-Choc
|Sarah O’Brien, harp
|45:43
|George Frederic Handel
|Trio Sonato for 2 Violins, and Continuo in G Minor, HWV 393 “Dresden” No. 2: III. Largo
|Albrecht Mayer, oboe, Sinfonia Varsovia
|49:16
|Francesco Geminiani
|Concerto grosso in C Minor, Op. 2, No. 1: IV. Allegro
|Capella Istropolitana
|51:18
|Claude Debussy
|Danse bohemienne, L9: Allegro
|Werner Haas, piano
|53:45
|Benedict Sheehan
|Akathist: XIII. Seventh Kontakion, In the Wonderous Blending of Sounds
|Choir of Trinity Wall Street, Artefact Ensemble