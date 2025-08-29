Classical Coffee Break

Classical Coffee Break Episode 23 – 08.28.25

Start Time Composer Title Performer
01:23 Ralph Vaughan Williams Prelude: 49th Parallel Czech Symphony Orchestra, Michaela Rozsa Ruzichova, conductor
03:42 Amy Beach 4 Sketches, Op. 15: III. Dreaming Raphaela Gromes, cello, Julian Riem, piano
08:30 Rodrigo Ruiz Venus & Adonis, R. 10: XIV. The Gentle Lark Grace Davidson, soprano, George Herbert, piano
11:38 Dominic Scarlatti Sonata in A Major, L. 395: II. Allegro assai Borbala Seres, guitar
15:07 Camille Saint-Saens Berceuse, Op. 38 Irene Duval, violin, Angus webster, piano
20:18 Ludwig von Beethoven (Cadenza: Benedetti & Marsalas) Violin Concerto in D Major, Op. 61: III. Rondo. Allegro Nicola Benedetti, violin, Aurora Orchestra, Nicolas Collon, conductor
29:44 Peter Warlock Capriol Suite: 5 Pied-en-L’air Academy of St. Martins in the Fields, Sir Neville Marriner, conductor
32:05 Johann Sebastian Bach Trio Sonata in G Major, BWV 1039: II. Allegro ma non presto Tefelmusik Baroque Orchestra, Jeanne Lamond, conductor
35:22 Reynaldo Hahn 7 Chansons grises: No. 5, L’heure exquise Anne Sofie von Otter, mezzo soprano, Bengt Forsberg, piano
39:28 Wolgang Amadeus Mozart Piano Trio in C Major, K. 548: 3. Allegro Beaux Arts Trio
43:20 Francois Couperin Le Tic-Toc-Choc Sarah O’Brien, harp
45:43 George Frederic Handel Trio Sonato for 2 Violins, and Continuo in G Minor, HWV 393 “Dresden” No. 2: III. Largo Albrecht Mayer, oboe, Sinfonia Varsovia
49:16 Francesco Geminiani Concerto grosso in C Minor, Op. 2, No. 1: IV. Allegro Capella Istropolitana
51:18 Claude Debussy Danse bohemienne, L9: Allegro Werner Haas, piano
53:45 Benedict Sheehan Akathist: XIII. Seventh Kontakion, In the Wonderous Blending of Sounds Choir of Trinity Wall Street, Artefact Ensemble

