Classical Coffee Break Episode 30 – 10.23.25

Download file:  https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/10/V2-Classical-Coffee-Break-Ep-30-10.23.25.mp3

Start Time Composer Title Performer
01:01 David Lang Light Moving Hilary Hahn, violin, Cory Smythe, piano
04:00 Pyotr Ilyich Tchaikovsky The Sleeping Beauty, Op. 66, Act 1: Rose Adagio National Philharmonic Orchestra, Richard Bonynge, conductor
11:08 Catharina Josepha Pratten Forgotten (Impromptu) Alexandra Whittingham, guitar
14:14 Anonymous The Cut-Purse The Toronto Consort, David Fallis, artistic director
18:37 Franz Schubert Octet in F Major, D. 803: IV. Andante – variations. Un poco piu mosso – Piu lento OSM Chamber Soloists
30:18 Claude Debussy Two Romances, L. 79: No. 1, Lame evaporee et souffrante, CD 65 Natalie Dessay, soprano, Philippe Cassard, piano
33:17 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A Minor, BWV 1041: III. Allegro assai Julia Fischer, violin, Academy of St. Martins in the Fields
36:44 Alexander Scriabin Etude in C-Sharp Minor, Op. 2/1 Khatia Buniatishvili, piano
39:03 Arvo Part Estonian Lullaby (Version for Female Choir & Strings) Eastonian Philharmonic Choir, Tallinn Chamber Orchestra, Tonu Kaljuste, conductor
41:56 Joseph Haydn Trumpet Concerto in E-Flat, Hob. Vll:1: I. Allegro The King’s Consort, Robert King, conductor
48:08 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice, Wq. 30 / Act II: Dance of the Blessed Spirits (Arr. by Mathieu Herzog for Cello and Strings) Camille Thomas, cello, Brussels Philharmonic, Mathieu Herzog, conductor
52:19 John Adams Shaker Loops: IV. A Final Shaking London Chamber Orchestra, Christopher Warren-Green, conductor
55:45 Johann Sebastian Bach The Well-Tempered Clavier, Book 1 – Prelude In C, BWV 846 Raphaël Feuillâtre, guitar

