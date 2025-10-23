Classical Coffee Break Episode 30 – 10.23.25

Download file: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/10/V2-Classical-Coffee-Break-Ep-30-10.23.25.mp3
|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|01:01
|David Lang
|Light Moving
|Hilary Hahn, violin, Cory Smythe, piano
|04:00
|Pyotr Ilyich Tchaikovsky
|The Sleeping Beauty, Op. 66, Act 1: Rose Adagio
|National Philharmonic Orchestra, Richard Bonynge, conductor
|11:08
|Catharina Josepha Pratten
|Forgotten (Impromptu)
|Alexandra Whittingham, guitar
|14:14
|Anonymous
|The Cut-Purse
|The Toronto Consort, David Fallis, artistic director
|18:37
|Franz Schubert
|Octet in F Major, D. 803: IV. Andante – variations. Un poco piu mosso – Piu lento
|OSM Chamber Soloists
|30:18
|Claude Debussy
|Two Romances, L. 79: No. 1, Lame evaporee et souffrante, CD 65
|Natalie Dessay, soprano, Philippe Cassard, piano
|33:17
|Johann Sebastian Bach
|Violin Concerto No. 1 in A Minor, BWV 1041: III. Allegro assai
|Julia Fischer, violin, Academy of St. Martins in the Fields
|36:44
|Alexander Scriabin
|Etude in C-Sharp Minor, Op. 2/1
|Khatia Buniatishvili, piano
|39:03
|Arvo Part
|Estonian Lullaby (Version for Female Choir & Strings)
|Eastonian Philharmonic Choir, Tallinn Chamber Orchestra, Tonu Kaljuste, conductor
|41:56
|Joseph Haydn
|Trumpet Concerto in E-Flat, Hob. Vll:1: I. Allegro
|The King’s Consort, Robert King, conductor
|48:08
|Christoph Willibald Gluck
|Orfeo ed Euridice, Wq. 30 / Act II: Dance of the Blessed Spirits (Arr. by Mathieu Herzog for Cello and Strings)
|Camille Thomas, cello, Brussels Philharmonic, Mathieu Herzog, conductor
|52:19
|John Adams
|Shaker Loops: IV. A Final Shaking
|London Chamber Orchestra, Christopher Warren-Green, conductor
|55:45
|Johann Sebastian Bach
|The Well-Tempered Clavier, Book 1 – Prelude In C, BWV 846
|Raphaël Feuillâtre, guitar