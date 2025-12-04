Classical Coffee Break

Classical Coffee Break Episode 36 – 12.04.25

Leave a comment

Or download file:  https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/12/Classical-Coffee-Break-Ep-36-12.04.25.mp3

Start Time Composer Title Performer
01:17 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G Minor, K.550: I. Molto allegro Academy of St. Martin in the Fields, Sir Neville Marriner, conductor
08:58 Frederic Chopin Cello Sonata in G Minor, Op. 65: III. Largo Jacqueline du Pre, cello, Daniel Barenboim, piano
12:59 Anonymous (lyrics from a poem by Pierre de Ronsard) Mignonne, allons voir si la rose The King’s Singers
17:14 Ludwig von Beethoven Symphony No. 3 in E Flat Major, Op. 55 “Eroica”: II. Marcia funebre. Adagio assai Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, conductor
35:35 George Gershwin Prelude II Eroica Trio
43:30 John Field Nocturne No. 6 in F Major, H. 40 “Cradle Song” Elizabeth Joy Roe, piano
48:50 Antonio Vivaldi The Four Seasons, Violin Concerto in F Minor, Op. 8 No. 4, RV 297 “Winter”: I. Allegro non molto Christina Day Martinson, violin, Boston Baroque, Martin Pearlman, conductor
54:14 Ralph Vaughan Williams Fantasia on Greensleeves London Symphony Orchestra, Sir Adrian Boult, conductor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.