Classical Coffee Break Episode 36 – 12.04.25

|Start Time
|Composer
|Title
|Performer
|01:17
|Wolfgang Amadeus Mozart
|Symphony No. 40 in G Minor, K.550: I. Molto allegro
|Academy of St. Martin in the Fields, Sir Neville Marriner, conductor
|08:58
|Frederic Chopin
|Cello Sonata in G Minor, Op. 65: III. Largo
|Jacqueline du Pre, cello, Daniel Barenboim, piano
|12:59
|Anonymous (lyrics from a poem by Pierre de Ronsard)
|Mignonne, allons voir si la rose
|The King’s Singers
|17:14
|Ludwig von Beethoven
|Symphony No. 3 in E Flat Major, Op. 55 “Eroica”: II. Marcia funebre. Adagio assai
|Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, conductor
|35:35
|George Gershwin
|Prelude II
|Eroica Trio
|43:30
|John Field
|Nocturne No. 6 in F Major, H. 40 “Cradle Song”
|Elizabeth Joy Roe, piano
|48:50
|Antonio Vivaldi
|The Four Seasons, Violin Concerto in F Minor, Op. 8 No. 4, RV 297 “Winter”: I. Allegro non molto
|Christina Day Martinson, violin, Boston Baroque, Martin Pearlman, conductor
|54:14
|Ralph Vaughan Williams
|Fantasia on Greensleeves
|London Symphony Orchestra, Sir Adrian Boult, conductor